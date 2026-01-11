Ragazzo di 16 anni accoltellato al volto in piazza a Grosseto: rischia di perdere un occhio

L’adolescente è stato portato in codice di massima urgenza all’ospedale Misericordia dove è stato operato ed è ora ricoverato. Si ipotizza lite tra gruppi di giovani, indaga la polizia.

Un ragazzo di 16 anni è stato ferito gravemente in strada a Grosseto e rischia di perdere un occhio dopo essere stato accoltellato al volto durante un’aggressione avvenuta durante la tarda serata di ieri, sabato 10 gennaio. Il brutale attacco intorno alle 21.30 nel pieno centro storico della città toscana probabilmente a seguito di una lite tra gruppi di giovani. Sul caso sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire i fatti e identificare i responsabili e il movente.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti accorsi sul posto, in via Mazzini, dopo alcune urla mentre il sedicenne era riverso a terra in una pozza di sangue quando sul posto sono intervenuti le volanti della polizia e il personale medico del 118. L’adolescente è stato stabilizzato e portato in codice di massima urgenza all’ospedale Misericordia dove è stato operato ed è ora ricoverato. Ha riportato un profondo taglio al volto che dal sopracciglio arriva fino al naso coinvolgendo anche l’occhio che i medici sperano ora di salvare.

Secondo i prima accertamenti investigativi, l’aggressione sarebbe avvenuta in più tappe in diversi luoghi del centro storico di Grosseto. Un percorso che gli investigatori hanno ricostruito attraverso varie tracce di sangue rinvenute in più punti. La prima all’arena La Cavallerizza, sulle Mura, dove le panchine erano intrise di sangue a conferma che qualcuno era rimasto già ferito. Altre tracce rinvenute poi in piazza del Sale, infine l'episodio più grave con l’accoltellamento in via Mazzini.

La polizia ha acquisito i vari video delle telecamere di sorveglianza della zona e sta analizzando tutte le immagini presenti lungo il percorso per ricostruire la dinamica esatta, il contesto in cui è maturata la violenta aggressione e risalire ai responsabili.