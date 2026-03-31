Impiccate i palestinesi in pubblica piazza. Israele mostri al mondo il suo volto sadico

Itamar Ben–Gvir nella Città Vecchia di Gerusalemme

Se i palestinesi della Cisgiordania devono essere uccisi con un cappio al collo, dopo il giudizio di un tribunale militare con l'accusa di terrorismo, l'esecuzione dovrebbe avvenire in pubblica piazza, davanti a tutti.

Come scriveva Albert Camus nelle sue "Riflessioni sulla pena di morte", se si è convinti che la pena capitale non sia solo una punizione, ma debba servire da esempio per la collettività, allora l'esecuzione deve essere pubblica. Eppure, i regimi la praticano solitamente in silenzio, nelle segrete stanze, perché temono di apparire sadici e sanno che una brutalità simile, una volta guardata in faccia, non fa che rafforzare il fronte degli abolizionisti.

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Il mito di Israele come unica democrazia del Medio Oriente

Il mito dello Stato di Israele come unica democrazia del Medio Oriente dovrebbe essere superato da tempo. Eppure, in Occidente, c'è ancora chi tenta di sostenerlo. La legge approvata ieri alla Knesset con pochissimi voti di scarto tra maggioranza e opposizione dovrebbe mettere una pietra tombale su questa idea, anche per i più convinti sostenitori dello Stato ebraico.

Come si può difendere un Paese che non solo integra la pena di morte nel proprio ordinamento, ma la estende a un popolo che vive sotto occupazione e che, una volta giudicato da una corte militare, può essere condannato all'impiccagione?

La scena del Ministro della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, che stappa una bottiglia e brinda in Parlamento esibendo una spilla che raffigura il cappio destinato ai palestinesi, è emblematica. È un'immagine che descrive l'attuale deriva di Israele, nonostante la narrazione ancora prevalente in Occidente.

Israele e la spinta all'autodistruzione

Questo estremismo sta spingendo il Paese verso un isolamento indifendibile che rischia di portare al collasso dello Stato, poiché esso avrà sempre più bisogno di nemici e di guerre. L'odio nei confronti dei palestinesi e degli arabi si trasformerà in ostilità verso chiunque non sostenga integralmente le politiche israeliane. Oggi Israele appare più simile al Terrore giacobino che all'Europa del secondo dopoguerra. Al posto dei nobili, però, le teste che cadranno saranno quelle di civili nati sotto il regime di occupazione.

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