Ragazzina 15enne falciata da auto mentre attraversa in bici: in condizioni disperate a Padova

Una ragazzina di 15 anni è ricoverata in condizioni critiche all’ospedale di Padova dopo essere stata investita in pieno da una vettura mentre attraversava la strada in bicicletta nel territorio del comune di Campodarsego. Il terribile incidente nel tardo pomeriggio di sabato, all'incrocio tra via Caltana e Piovega. Erano circa le 18 quando la minore è stata presa in pieno da una Ford Eco Sport guidata da una 60enme del posto che poi si è subito fermata per prestare soccorso.

Un impatto fortissimo durante il quale la minore è stata sbalzata violentemente sull’asfalto facendo un volo di alcuni metri. Immediata la richiesta di soccorso al 118 e l’arrivo dei sanitari del suem con l’ambulanza. Fin da subito, però, le condizioni della ragazzina sono apparse molto gravi ed è stato richiesto anche l’invio dell’elisoccorso che poi è atterrato poco lontano provvedendo al trasporto aereo della paziente al Pronto soccorso pediatrico di Padova.

La 15enne è stata accolta in codice rosso e ricoverata con prognosi è riservata. Le sue condizioni sarebbero molto critiche. Sul luogo del sinistro gli agenti della polizia locale della Federazione del Camposampierese che hanno effettuato i rilievi del caso e ascoltato i possibili testimoni.

Secondo quanto ricostruito finora, la piccola ciclista era poco lontano da casa sua e stava attraversando la strada in sella alla bici quando sarebbe stata colpita dalla parte anteriore destra del veicolo e scaraventata a terra. L’automobilista avrebbe cercato di eviratala all’ultimo momento con una frenata improvvisa ma senza riuscirsi. È stata sottoposta ad alcol test ed è risultata negativa

La Procura di Padova intanto ha ordinato il sequestro della vettura e della bicicletta per ulteriori esami e perizie sui mezzi che possano aiutare a stabilire la dinamica dei fatti ed accertare eventuali responsabilità