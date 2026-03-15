Raccoglie asparagi e non si accorge del toro, incornato di spalle e ucciso a Taranto

Un agricoltore pugliese è morto tragicamente dopo essere stato incornato di spalle da un toro che era uscito poco prima dalla stalla in una zona di campagna a Crispiano, in provincia di Taranto. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata colta di sorpresa dall’animale mentre era di spalle a raccogliere asparagi a pochi passi da una mandria di mucche. Il toro lo ha caricato all’improvviso incornandolo in più parti e lasciandolo a terra in una pozza di sangue.

L’incidente si è consumato nel pomeriggio di venerdì scorso ed è costato la vita a un pensionato di 80 anni che è morto ieri, sabato 14 marzo, dopo 24 ore di agonia in ospedale. Soccorso dai presenti e poi dal personale del 118, allertati con una chiamata di emergenza, l’uomo era stato stabilizzato e trasportato in codice rosso di massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Qui era arrivato già in condizioni gravissime ed è stato anche sottoposto anche a una operazione chirurgica disperata ma purtroppo ogni sforzo dei medici per salvarlo si è rivelato vano.

L’80enne è morto dopo 24 ore di ricovero nel reparto di Rianimazione dello stesso ospedale tarantino senza più riprendere conoscenza. Secondo quanto riporta Repubblica, l’incornata del toro gli avrebbe causato la perforazione di diversi organi oltre a numerose fratture.

Sulla dinamica esatta della tragedia indagano ora i carabinieri coordinati dalla locale Procura della Repubblica che al momento ha aperto un fascicolo contro ignoti ma si cerca di capire se vi siano responsabilità relative al mancato controllo dell’animale. La salma della vittima rimane a disposizione del pm per una eventuale autopsia sul corpo dell’uomo.