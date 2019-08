in foto: Ilaria Tofani, 40 anni (Facebook).

Apprensione a Quarrata, comune toscano in provincia di Pistoia, dove si sono intensificate le ricerche di Ilaria Tofani, 40enne del posto di cui si sono perse le tracce dallo scorso lunedì 19 agosto. La donna, stando a quanto riportano i siti locali e le segnalazioni dei cittadini sui gruppi Facebook, sarebbe uscita di casa per fare una passeggiata ma sarebbe poi scomparsa. Con sé non avrebbe né il cellulare né alcun documento di riconoscimento. Non vedendola rincasare, i suoi genitori hanno lanciato ieri pomeriggio l'allarme e subito le forze dell'ordine hanno cominciato a setacciare tutta la zona, avvalendosi dell'aiuto delle squadre dei Vigili del Fuoco, carabinieri, Polizia di Stato, Vab, Misericordia, Croce Rossa, Protezione civile e Vigili Urbani. È stato utilizzato anche un elicottero per intensificare le operazioni, ma al momento della scomparsa non si hanno notizie. In serata, anche il papà di Ilaria si sarebbe allontanato da casa e dopo aver fatto perdere le sue tracce sarebbe stato poche ore dopo alla stazione di Empoli.

Ilaria ha 40 anni ed è molto conosciuta a Quarrata perché titolare, assieme ai genitori, dell'agriturismo La Degusteria di via Baronciatica a Tizzana. Al momento della sparizione indossava scarpe da ginnastica, un pantalone stretto e una maglietta, oltre ad uno zainetto verde. Su Facebook l'appello dei suoi conoscenti: "Chiunque abbia notizie di lei non esiti a chiamare le forze dell'ordine". Non si esclude che il suo sia stato un allontanamento volontario, ma le informazioni a disposizione sono ancora poche e frammentarie, per cui le ricerche a tappeto continueranno ancora per il resto della giornata.