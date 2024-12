Quanto durerà l’ondata di freddo e maltempo sull’Italia con neve e temporali: le previsioni meteo

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Nei prossimi giorni il meteo sull'Italia sarà ancora influenzato da correnti fredde provenienti dal Nord Europa che faranno sentire i loro effetti sul nostro Paese, in attesa di un cambiamento atteso a partire da mercoledì 11 dicembre.

Dopo un weekend dell'Immacolata caratterizzato da pioggia, vento forte e neve, anche a bassa quota, la settimana si è aperta ancora sotto il segno del maltempo in numerose regioni del Centro-Sud. A seguire ci sarà una pausa, ma entro il prossimo fine settimana non è escluso un altro passaggio instabile sul Mediterraneo.

Freddo e maltempo sull’Italia: dove e quando ci saranno neve e temporali

Dopo un lunedì freddo e piovoso, anche la giornata di oggi, martedì 10 dicembre, sarà caratterizzata da piogge sparse in basso Piemonte, Emilia Romagna, Marche e gran parte del comparto tirrenico, in particolare su Lazio, Campania e Calabria. Qualche piovasco che potrebbe interessare anche i settori più settentrionali della Sicilia.

A partire dalla giornata di mercoledì 11 il vortice ciclonico inizierà a mostrare segni di cedimento. Anche se potrebbe esserci ancora qualche pioggia sparsa sulle regioni del Sud, ci sarà un graduale miglioramento, specialmente al Nord.

Anche giovedì 12 dicembre la situazione meteo si manterrà tranquilla da Nord a Sud, tranne che per qualche moderata variabilità e da qualche banco di nebbia nelle regioni settentrionali. Assisteremo invece a un modesto peggioramento verso sera sulle due Isole Maggiori.

Una nuova perturbazione infatti potrebbe portare una nuova fase di maltempo tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre, ma con effetti quasi esclusivamente sulle regioni tirreniche del Centro e del Sud. Fenomeni particolarmente intensi dovrebbero concentrarsi su Sardegna, Sicilia e Calabria, dove saranno possibili forti piogge e rovesci persistenti.

Meteo, neve a bassa quota: le zone interessate

La neve, che è caduta copiosa nei giorni scorsi, continuerà a imbiancare alcune zone di montagna. Precipitazioni nevose sono attese principalmente sull'Appennino settentrionale, dove nevicherà ancora a partire dai 500-700 metri, su quello centrale invece da 1200-1400 metri. Le nevicate saranno invece deboli sulle Alpi occidentali.

Calo termico e freddo: di quanto si abbasseranno le temperature

In questi giorni le temperature più basse saranno registrate al Nord e in alcune zone interne del Centro, dove i termometri oscilleranno intorno ai 5-8 gradi, con qualche grado in più lungo le aree costiere. Nei giorni successivi, il quadro termico non dovrebbe subire cambiamenti significativi.

Oggi, martedì 10 dicembre, sono attese schiarite al Nord che potrebbero favorire un lieve calo termico durante la notte, specialmente nelle valli alpine e nelle pianure del Nordovest, dove saranno possibili anche deboli gelate. Sul resto del Paese, i termometri mostreranno oscillazioni dovute al contesto meteorologico, che almeno fino a mercoledì 11 dicembre, come già anticipato, continuerà a essere influenzato dalla circolazione ciclonica.