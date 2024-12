video suggerito

Si attenua il maltempo, ma inizio settimana ancora all’insegna dell’instabilità: le previsioni meteo Dovrebbe attenuarsi nei prossimi giorni la fase di maltempo causata dalla perturbazione di origine atlantica, la terza del mese di dicembre, che ha interessato l’Italia durante il weekend dell’Immacolata. Avremo tuttavia ancora un po’ di instabilità meteo, che dovrebbe terminare all’inizio della seconda parte della settimana. Le previsioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Dovrebbe attenuarsi nei prossimi giorni la fase di maltempo causata dalla perturbazione di origine atlantica, la terza del mese di dicembre, che ha interessato l'Italia durante il weekend dell'Immacolata.

Avremo tuttavia ancora un po' di instabilità meteo e venti intensi in molte regioni del Centro-Sud, mentre al Nord nella giornata di martedì il miglioramento sarà più evidente. Mercoledì è attesa una pausa nelle precipitazioni, con tempo stabile quasi ovunque e ampie schiarite.

Le temperature aumenteranno lievemente, anche se al Nord il clima rimarrà invernale, con gelate notturne anche in pianura. Giovedì probabile nuovo aumento dell’instabilità.

Meteo, inizio settimana: piogge e deboli nevicate sulle Alpi

Oggi, lunedì 9 dicembre, il cielo sarà in prevalenza nuvoloso sull’Italia, a parte delle parziali schiarite in Abruzzo, Molise, Puglia e zone ioniche, dal pomeriggio anche su alta Lombardia, alto Piemonte e coste toscane. Nella notte e al primo mattino sono attese ultime deboli nevicate su Alpi e Prealpi orientali.

Le nevicate saranno invece più insistenti sull’Appennino di Emilia Romagna e Marche, anche a partire dai 500 metri. Piogge moderate su pianure e coste di queste regioni. Previsti rovesci sparsi nelle zone interne e tirreniche del Centro-Sud e nelle Isole, con possibili temporali in Calabria e nel Trapanese. Temperature minime in calo al Centro-Sud e Sicilia; massime in lieve rialzo in pianura Padana, stazionarie altrove.

Martedì 10 dicembre il tempo si rasserenerà entro il pomeriggio su bassa Calabria, Sicilia orientale, Alpi centrali e Nord-Est, in serata anche in Lombardia e Valle d’Aosta. Nel resto del Paese invece il cielo resterà nuvoloso o coperto con piogge al mattino in Emilia, bassa Lombardia, Lazio e Isole; rovesci e temporali in Campania e alta Calabria tirrenica.

La neve continuerà a cadere sull’Appennino settentrionale, anche a quote basse. Attesa qualche nevicata anche sulle Alpi occidentali da 800 metri. Le temperature massime saliranno lievemente al Centro-Nord.

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana

Secondo le attuali proiezioni, mercoledì 11 dicembre il tempo sarà in prevalenza asciutto, con pochi isolati rovesci marittimi che potrebbero interessare le coste sul medio Adriatico, sul settore tirrenico tra il Lazio e la Calabria, nel Nordovest della Sardegna e nel Trapanese.

Nuvolosità sparsa anche nelle zone appenniniche, mentre altrove prevarranno le schiarite. Clima invernale al Nord con possibili deboli gelate notturne, anche in pianura; le massime saranno per lo più in rialzo al Centro-Sud.

Giovedì 12 dicembre la stessa depressione. che nel frattempo resterà ben attiva tra la Spagna e il Mediterraneo occidentale, potrebbe di nuovo coinvolgere con un fronte instabile le Isole maggiori, influenzando in serata anche la Calabria con piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

Sul medio Adriatico e in Appennino prevarranno le nuvole ma con scarso rischio di fenomeni. Altrove molte le schiarite con possibile formazione di nebbie notturne nella fascia centrale della Val Padana a cavallo del Po. Temperature per lo più in lieve aumento. Ancora incerta invece l'evoluzione del meteo tra venerdì e il fine settimana.