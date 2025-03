video suggerito

Quando torna il maltempo sull’Italia con neve e nubifragi: le previsioni meteo di Giuliacci Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: “Da domani, domenica 9 marzo, si apre una settimana all’insegna del maltempo, con neve e possibili nubifragi: ecco dove pioverà e quando torneranno le giornate primaverili”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Terminata questa fase di tempo primaverile, con sole e temperature gradevoli, a partire da domenica 9 marzo si aprirà una settimana di maltempo, con pioggia prevista tutti i giorni ovunque, accompagnata da neve sulle Alpi e venti di scirocco. Oltre che da un'alta possibilità che si verifichino nubifragi".

Sono queste le previsioni meteo di Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha spiegato a Fanpage.it come sarà il tempo nei prossimi giorni quando tornerà il maltempo sull'Italia e durerà più di una settimana prima del ritorno del bel tempo.

"La fine di questa settimana è caratterizzata da tempo primaverile, con scampoli di temperature tiepide e gradevoli e senza pioggia. Ancora oggi, sabato 8 marzo, ci sarà bel tempo con qualche nuvola, ma la pacchia finirà domani, domenica 9 marzo, perché già dal pomeriggio comincerà a peggiorare su Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e la sera su tutto il Nord e la Toscana", ha spiegato Giuliacci.

Secondo l'esperto, dunque, tutta la prossima settimana sarà piovosa: "Lunedì 10 marzo è prevista pioggia al Centro Nord, su Calabria e Sardegna. Martedì 11 piogge ovunque eccetto Calabria e Sicilia, da mercoledì 12 e fino a venerdì 14 marzo ancora pioggia al Nord e sulle regioni tirreniche, sabato 15 al Centro Nord e domenica ovunque. Sette giorni consecutivi di pioggia sono pericolosi perché su alcune aree porteranno ad accumuli superiori ai 100 millimetri che è molto di più di quanto dovrebbe piovere in tutto il mese di marzo. Questi livelli si raggiungeranno al Nord, in Toscana, Umbria, Lazio e Campania, mentre la Puglia è la regione dove pioverà di meno. C'è anche il rischio nubifragi, potremo parlare di qualche esondazione di fiume".

Per quanto riguarda le temperature, Giuliacci ha precisato che "queste piogge saranno accompagnate da venti di scirocco che faranno sì che le temperature rimangano stabili o addirittura che possano crescere come al Sud. Potranno calare solo su Piemonte, Lombardia e Liguria". Non mancherà la neve: "Tutti i giorni nevicherà sulle Alpi a quote medie intorno ai 1500 metri,tranne che su quelle del Trevineto. Il tutto si attenuerà solo a partire dal 18 marzo".