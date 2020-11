Sicuramente è una delle domande che gli italiani maggiormente si pongono in questi giorni. Specialmente i residenti delle regioni che hanno cambiato colore in base alla nuova mappa dei contagi Covid: quanto dureranno le zone rosse o arancioni? A rispondere è stato il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza: "Una volta che una Regione è in una fascia rossa o arancione, per la fase di de-escalation c'è bisogno di aspettare 2 settimane, gli indicatori devono stabilizzarsi e serve cautela. Con l'escalation invece si passa subito" al livello superiore, perchè "c'è bisogno di un sistema di allertamento precoce", ha detto Rezza, in una conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio delle Regioni della Cabina di Regia e sulla situazione epidemiologica. "I ricoveri in terapia intensiva sono aumentati notevolmente", ha spiegato.

Le regioni in zona rossa e quelle in zona arancione

L'evenienza riguarda – al momento – le sette aree in fascia rossa (Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano e Valle d'Aosta, a cui si aggiungono da domenica 15 novembre Campania e Toscana) e alle nove in fascia arancione (Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria a cui si aggiungono Emilia-Romagna, Friuli e Marche).

Quali numeri che devono stabilizzarsi

Il governo ha comunicato che l’assegnazione della zona a una Regione dipende da 21 criteri. I più noti sono l’indice di contagio Rt e la capacità di accoglienza nei reparti negli ospedali. L’Iss ha certificato un calo dell’Rt, passato dall′1,7 all′1,43. Sempre alto, molto alto, ma fortemente diminuzione. Elementi che hanno rafforzato la convinzione che le misure adottate inizino a mostrare la loro efficacia, anche perché, dati alla mano, se Lombardia e Piemonte confermassero il trend di questa settimana “ci sono speranze che nel giro di una decina di giorni possano passare in fascia arancione”.

Questi i 21 criteri che fanno entrare una Regione nella zona rossa