Quanto costa volare con Ita Airways: i prezzi dei biglietti della nuova Alitalia Quanto costerà prenotare un biglietto per un volo con la nuova compagnia aerea Ita Airways? Ancora poche tratte per l’erede di Alitalia che ha volato oggi per la prima volta, ma i prezzi per i prossimi viaggi restano simili a quelli già fissati dall’ex compagnia di bandiera. I voli copriranno tutta la penisola mentre sono ancora poche le tratte per l’Europa e i viaggi intercontinentali.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ita Airways volerà con 52 aerei per il momento: il minimo, assicura l'amministratore delegato della nuova compagnia aerea Fabio Lazzerini, per coprire il mercato attuale. L'erede di Alitalia conta però di disporre di 76 aerei entro il prossimo anno. Sono tanti ancora i nodi da sciogliere per i servizi della nuova compagnia aerea. Ita Airways ha acquistato logo e sito di Alitalia per 90 milioni di euro, ma disporrà del marchio soltanto per alcune settimane. Presto la compagnia volerà con i nuovi aerei dal design innovativo: interamente azzurri con ali bianche, bandiera tricolore sul retro e logo in oro bianco. Non cambiano però le tariffe: nonostante Ita Airways inizi con 2.800 dipendenti (Alitalia ne aveva 10.500), pochi aerei e un asset molto ridotto rispetto all'ex compagnia di bandiera, i costi delle tratte per ora previste restano molto simili al passato. I biglietti possono essere acquistati presso qualsiasi Agenzia di viaggio o sul sito di Ita Airway.

La rotta sulla quale c'è il maggior numero di voli, come è possibile vedere sul sito ufficiale della nuova compagnia, è la Roma Fiumicino – Milano Linate. Circa 18 frequenze al giorno (sia all'andata che al ritorno). Partire da Roma per arrivare a Milano costa di più che imbarcarsi dalla città meneghina verso la capitale. Da Fiumicino a Linate il costo minimo è di 64 euro in classe Economy fino a un massimo di 139 euro. Da Milano invece il primo aereo parte alle 7 e ha un prezzo minimo di 42,98 euro fino a un massimo di 117 euro. Diminuiscono invece i voli da Linate fino al Sud: soltanto 7 tratte al giorno. Il primo aereo parte da Milano intorno alle 7 del mattino per un costo minimo di 38,98 euro a un massimo di 112 euro. Il minimo fissato sale con il trascorrere delle ore: intorno alle 19, viaggiare con Ita Airways costa 63 euro in Economi. Da Napoli il primo volo parte alle 9.05 con un costo di 35,13 euro fino a 110 euro di massima. Anche l'ultimo volo dal capoluogo campano si registra presto: la chiamata è intorno alle 20.

Altri sei viaggi da Linate a Palermo: si parte alle 8 del mattino per la prima volta. Il biglietto costa da 38,98 euro fino a 113. Diminuisce ancora la disponibilità da Roma Fiumicino a Catania: cinque voli al giorno, quattro in direzione opposta con costi che vanno da 35 euro a un massimo 113 euro. Da Bari a Roma un solo volo al giorno per un minimo di 40 euro fino a 120 euro circa. Nella direzione opposta, invece, solo due voli con un range di prezzo che va da 38 euro fino a 135 euro. Dalla Puglia a Milano sei voli al giorno il cui costo si mantiene simile (35 euro fino a 110). In direzione opposta, sette voli da 38 euro (minimo) a 113 euro (massimo). Da Bari a altre città bisogna fare scalo.

Poche ancora le tratte europee che pure mantengono i prezzi dell'ex Alitalia: lo scalo è quasi obbligato per chi intende raggiungere l'estero con un volo Ita Airways. Da Fiumicino a Londra Heathrow c'è un solo volo da 45 euro fino a un massimo di 120. Previsti da Roma anche voli con scalo a Linate per un minimo di 134 euro a un massimo di 209. Per Parigi i voli si mantengono in un range di prezzi dagli 80 euro ai 155. Tutti prevedono da Roma lo scalo a Linate. Ancora non pervenuti i voli fuori dall'Europa: per il momento si possono acquistare solo biglietti per Il Cairo, Tel Aviv e Tunisi da Roma. Tutte le tratte si aggirano intorno ai 130 euro medi di prezzo. Grandi assenti i voli per gli Stati Uniti, Giappone e Algeri, ma Ita Airways ha annunciato di essere in dirittura d'arrivo per il completamento del processo di certificazione utile a programmare viaggi da e per questi Paesi del mondo.