Quanto costa mangiare a Osteria Francescana, il ristorante di Massimo Bottura: menù e prezzi Osteria Francescana è il ristorante dello chef stellato Massimo Bottura e si trova a Modena. Aperto nel 1995 nel centro storico, oggi conta 3 stelle Michelin. Il locale si propone di servire ai clienti cucina d’avanguardia con piatti che sono il frutto di una costante ricerca nell’ambito della ristorazione: ecco quanto costa mangiare nel ristorante di Massimo Bottura.

A cura di Gabriella Mazzeo

L'Osteria Francescana, famoso ristorante dello chef Massimo Bottura, è stato eletto per due volte miglior ristorante al mondo. Il locale, aperto nel 1995 nel centro storico di Modena, oggi gode di ben 3 stelle Michelin.L'Osteria Francescana ha ricevuto inoltre il massimo dei voti anche da Gambero Rosso, L'Espresso e le guide del Touring club. Lo chef Massimo Bottura è noto anche come filantropo e collezionista d'arte: nel suo ristorante, infatti, la gastronomia raffinata incontra dipinti e sculture dal gusto moderno. Quanto costa mangiare all'Osteria Francescana? Gli antipasti partono da un prezzo minimo di 80 euro per arrivare a un tetto massimo di 90. I primi piatti seguono il medesimo trend con un minimo di 80 euro e un massimo di 90. I secondi invece toccano tetti di circa 110 euro mentre i dessert si fermano ai 60 euro a persona, così come la selezione di formaggi. Il ristorante propone anche menu degustazione, anche con abbinamento di vini formulati dallo chef Massimo Bottura. Ecco quanto costa mangiare al suo ristorante Osteria Francescana

Menù e prezzi di Osteria Francescana di Massimo Bottura

Come si legge sul sito ufficiale del ristorante, sono due i menù che è possibile assaggiare nel ristorante dello chef stellato: uno, il menu degustazione, è un vero e proprio percorso nella cucina d'avanguardia composto da quasi trenta piatti. Cambia costantemente seguendo la ricerca nell'ambito della ristorazione e conta ricette rinomate di numerosi chef. Il secondo, à la carte, prevede invece un numero leggermente inferiore di piatti che sono comunque frutto di una grande ricerca nel settore. Prevista anche una selezione di vini e di formaggi.

Menu Degustazione With a little help from my friends – 290 euro a persona

Volevo essere Fritto – Ciccio Sultano 2010

Il Wafer si Veste D'oro – Giancarlo Perbellini 2003

Minestra di Pane – Fabio Picchi 1979

La Cipolla Fondente – Salvatore Tassa 1990

Sfoglia di Parmigiano, cipolla

Insalata di Spaghetti al Caviale – Gualtiero Marchesi 1985

Verdure, pasta di seppia, caviale, miso di spaghetti

Le Capesante Ripiene di Mortadella- Fulvio Pierangelini 2005

Ravioli di capesante e mortadella, chowder di finocchio, mela marinata

Controfiletto del San Domenico – Nino Bergese 1975

Melanzana, glassa fumée e salsa alle erbe

Savarin di Riso – Mirella Cantarelli 1960

Chawanmushi di Parmigiano, lingua, spugnole, taccole, asparagi e fondo di funghi

Faraona alla Creta – Mirella Cantarelli 1963

& Risotto alla Bergese – Nino Bergese 1974

Faraona ripiena di pane e frattaglie con fondo bruno filtrato infuso con riso tostato

Germano Ripieno di Anguilla – Igles Corelli Trigabolo 1985

Anguilla, pelle croccante, spinaci, rafano, marasche e aceto balsamico Villa Manodori

Anguilla, pelle croccante, spinaci, rafano, marasche e aceto balsamico Villa Manodori Budino di Cipolla – Igles Corelli Trigabolo 1983

Crème caramel di foie gras e lapsang souchong, cipolle caramellate, chantilly di zenzero, meringa

Zuppa fredda di Carbonara – Gianfranco Vissani 2020

Crema inglese al pepe, guanciale, banana, gelato di pecorino, caviale

Tortelli di Zucca – Famiglia Santini Dal Pescatore da sempre

Patata dolce al forno a legna, mostarda, limone, vaniglia, burro, profumo di caffè

Riso Oro e Zafferano – Gualtiero Marchesi 1981

Cannolo – Corrado Assenza 1985

Babà – Gennaro Esposito 1994

Camouflage – Massimo Bottura 2012

Al menu degustazione si può aggiungere:

Abbinamento vini (190 euro a persona)

ANTIPASTI

Un'anguilla risale il fiume Po (80 euro)

Cinque stagionature del Parmigiano Reggiano in diverse consistenze e temperature (80 euro)

Croccantino di foie gras in crosta di mandorle di Noto e nocciole del Piemonte con Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Villa Manodori (90 euro)

Culatello di Zibello Antiche Razze 42 mesi di stagionatura accompagnato da mostrada di mele Campanine (80 euro)

PRIMI

Tortellini del dito mignolo in brodo di cappone (80 euro)

Tortellini in crema di Parmigiano Reggiano (80 euro)

Tagliatelle al ragù (80 euro)

Ravioli di porri, tartufo nero pregiato e foie gras (90 euro)

SECONDI PIATTI

Astice in doppia salsa spumosa, acida e dolce (110 euro)

Stiamo ancora decidendo che pesce servire! (110 euro)

This little piggy went to the market (110 euro)

Un’interpretazione del filetto alla Rossini con foie gras e caviale (150 euro)

DESSERT

Zuppa Inglese (60 euro)

In and out of Style (60 euro)

Non è una Tatin, non è una Sacher e à ghe anche L' amareina (60 euro)

Oops! Mi è caduta la crostata al limone (60 euro)

LA SELEZIONE DI FORMAGGI ITALIANI

Accompagnata da pane alle spezie e composte