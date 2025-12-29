Quanto costa mangiare a Capodanno 2026 Da Vittorio: menu e prezzo del cenone a La Cantalupa

La cucina è questione di famiglia, per i Cerea, un cognome di spicco nel settore della ristorazione italiana, diventato ormai un marchio di qualità. La storia è cominciata 50 anni fa con papà Vittorio e sta proseguendo con la signora Bruna Cerea e i suoi cinque figli: il primogenito Enrico detto Chicco, Roberto, Francesco, Barbara e Rossella. Ognuno di loro ha scelto un differente ramo e lavorano in sedi diverse. Ormai, infatti, i locali targati Da Vittorio sono più di uno: il ristorante a Brusaporto (Bergamo) amatissimo da Chiara Ferragni, quello a St. Moritz, persino uno a Shanghai. A questi si affiancano DAV Milano by Da Vittorio, il DaV by Da Vittorio Louis Vuitton (il primo ristorante italiano di Louis Vuitton), DaV Mare e DaV Cantalupa.

La Cantalupa è la struttura specializzata per banchetti ed eventi. Questa location si affianca a quella principale di Brusaporto, Da Vittorio Relais & Chateaux (il ristorante tristellato). Si trova in via Cantalupa 7 ed è quella che accoglierà gli ospiti di Capodanno 2026. Lo staff ha messo a punto un menu di alto livello, studiato come se fosse un vero e proprio percorso di gusto che culminerà nel tradizionale brindisi di mezzanotte, quello che darà il benvenuto all'anno nuovo.

Il menù di Capodanno 2026 a La Cantalupa

Questo, nel dettaglio, il menù del cenone di Capodanno 2026 nel ristorante della famiglia Cerea, Da Vittorio:

Cestino di pane carasau con spinacino, uovo di quaglia e salsa benedict

Pan focaccia al carbone vegetale con salmone affumicato, crème fraîche montata all’erba cipollina e avocado

Variazione di zucca con mostarda di mele, gamberi rossi di Mazara e olio al kefir lime

Capesante scottate con cuore di carciofo barigoule, maionese alle erbe e vongole

Zuppa di pasta mista e pesce con crema al basilico e limone candito

Rombo con salsa al cocco, tre caviali e rucola al wasabi

Il dolce di Capodanno

Buffet di mezzanotte con cotechino e lenticchie, pizza campagnola, frutta secca e datteri, torrone, mandarini

Il menu culmina, ovviamente, con una specialità del ristorante, uno dei suoi piatti più famosi: i Paccheri. La pasta viene mantecata con una salsa fresca a base di tre tipologie di pomodoro: si usa il San Marzano, il datterino e il ciliegino, per poi completare il piatto con basilico, olio, aglio e burro.

Quanto costa il cenone Da Vittorio

Festeggiare Da Vittorio significa mettere il conto una spesa notevole, che riflette però sia il prestigio della cucina che il nome che c'è dietro, coi suoi decenni di storia e di successi. Parliamo di un ristorante che ha ottenuto la prima Stella Michelin nel 1978, raddoppiata nel 1996 per culminare con la terza Stella nel 2010. È inserito tra i migliori locali del mondo, ma anche tra i più cari. Nella classifica dei ristoranti stellati più costosi d'Italia, il menu di Da Vittorio è al secondo posto, preceduto solo da quello di Villa Crespi di chef Antonino Cannavacciuolo. Il menu di San Silvestro a La Cantalupa quest'anno costa 320 euro a persona, con vini e bevande suggerite inclusi e champagne escluso. Ovviamente è obbligatoria la prenotazione, perché i posti sono limitati.