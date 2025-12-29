Attualità
video suggerito
video suggerito

Quanto costa mangiare a Capodanno 2026 Da Vittorio: menu e prezzo del cenone a La Cantalupa

Brindare all’arrivo dell’anno nuovo Da Vittorio costa 320 euro a persona: ecco le portate del menu del cenone di Capodanno pensato dal noto ristorante stellato.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Giusy Dente
0 CONDIVISIONI
Immagine

La cucina è questione di famiglia, per i Cerea, un cognome di spicco nel settore della ristorazione italiana, diventato ormai un marchio di qualità. La storia è cominciata 50 anni fa con papà Vittorio e sta proseguendo con la signora Bruna Cerea e i suoi cinque figli: il primogenito Enrico detto Chicco, Roberto, Francesco, Barbara e Rossella. Ognuno di loro ha scelto un differente ramo e lavorano in sedi diverse. Ormai, infatti, i locali targati Da Vittorio sono più di uno: il ristorante a Brusaporto (Bergamo) amatissimo da Chiara Ferragni, quello a St. Moritz, persino uno a Shanghai. A questi si affiancano DAV Milano by Da Vittorio, il DaV by Da Vittorio Louis Vuitton (il primo ristorante italiano di Louis Vuitton), DaV Mare e DaV Cantalupa.

La Cantalupa è la struttura specializzata per banchetti ed eventi.  Questa location si affianca a quella principale di Brusaporto, Da Vittorio Relais & Chateaux (il ristorante tristellato). Si trova in via Cantalupa 7 ed è quella che accoglierà gli ospiti di Capodanno 2026. Lo staff ha messo a punto un menu di alto livello, studiato come se fosse un vero e proprio percorso di gusto che culminerà nel tradizionale brindisi di mezzanotte, quello che darà il benvenuto all'anno nuovo.

Il menù di Capodanno 2026 a La Cantalupa

Questo, nel dettaglio, il menù del cenone di Capodanno 2026 nel ristorante della famiglia Cerea, Da Vittorio:

Leggi anche
Quanto costa il cenone di Capodanno 2026 da Gianfranco Vissani: il menù nel suo ristorante in Umbria
  • Cestino di pane carasau con spinacino, uovo di quaglia e salsa benedict
  • Pan focaccia al carbone vegetale con salmone affumicato, crème fraîche montata all’erba cipollina e avocado
  • Variazione di zucca con mostarda di mele, gamberi rossi di Mazara e olio al kefir lime
  • Capesante scottate con cuore di carciofo barigoule, maionese alle erbe e vongole
  • Zuppa di pasta mista e pesce con crema al basilico e limone candito
  • Rombo con salsa al cocco, tre caviali e rucola al wasabi
  • Il dolce di Capodanno
  • Buffet di mezzanotte con cotechino e lenticchie, pizza campagnola, frutta secca e datteri, torrone, mandarini

Il menu culmina, ovviamente, con una specialità del ristorante, uno dei suoi piatti più famosi: i Paccheri. La pasta viene mantecata con una salsa fresca a base di tre tipologie di pomodoro: si usa il San Marzano, il datterino e il ciliegino, per poi completare il piatto con basilico, olio, aglio e burro.

Immagine

Quanto costa il cenone Da Vittorio

Festeggiare Da Vittorio significa mettere il conto una spesa notevole, che riflette però sia il prestigio della cucina che il nome che c'è dietro, coi suoi decenni di storia e di successi. Parliamo di un ristorante che ha ottenuto la prima Stella Michelin nel 1978, raddoppiata nel 1996 per culminare con la terza Stella nel 2010. È inserito tra i migliori locali del mondo, ma anche tra i più cari. Nella classifica dei ristoranti stellati più costosi d'Italia, il menu di Da Vittorio è al secondo posto, preceduto solo da quello di Villa Crespi di chef Antonino Cannavacciuolo. Il menu di San Silvestro a La Cantalupa quest'anno costa 320 euro a persona, con vini e bevande suggerite inclusi e champagne escluso. Ovviamente è obbligatoria la prenotazione, perché i posti sono limitati.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
Siamo entrati nei boschi della droga di Rogoredo e San Donato, l’eroina costa 2 euro
Dal "binario" a via Orwell, quali sono le piazze di spaccio di Rogoredo e come funzionano
San Donato, il nuovo bosco della droga: "La bassezza umana della disperazione"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views