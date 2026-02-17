Quando riaprono le scuole dopo le vacanze di Carnevale 2026: le date regione per regione

Molte scuole sono chiuse oggi per le vacanze di Carnevale 2026, diverse regioni infatti hanno previsto giorni di sospensione delle attività didattiche per martedì grasso 17 febbraio e in alcuni casi anche per la giornata di ieri regalando agli studenti quattro giorni di stop continui considerando il weekend. Quasi tutte riapriranno domani, mercoledì 18 Febbraio, ma ci sono alcune regioni che fanno eccezione con un calendario differente e dove le vacanze di carnevale saranno prolungate ai prossimi giorni.

Il calendario di riapertura delle scuole dopo le vacanze di Carnevale 2026: le date per regione

I giorni di chiusura delle scuole per le vacanze di Carnevale 2026 variano in base al calendario scolastico per l’anno 2025/2026 stabilito dalle diverse regioni a inizio anno e comunicato al Ministero dell’Istruzione. Ecco nello specifico quando si rientra a scuola dopo le vacanze di Carnevale regione per regione:

Provincia autonoma di Bolzano: lunedì 23 febbraio;

Campania: mercoledì 18 febbraio;

Friuli Venezia Giulia: giovedì 19 febbraio;

Liguria: mercoledì 18 febbraio;

Lombardia: mercoledì 18 febbraio;

Molise: mercoledì 18 febbraio;

Piemonte: mercoledì 18 febbraio;

Sardegna: mercoledì 18 febbraio;

Provincia autonoma di Trento: giovedì 19 febbraio;

Veneto: giovedì 19 febbraio;

Valle d'Aosta: giovedì 19 febbraio.

Quando ci saranno le prossime vacanze scolastiche

Per attendere le prossime vacanze scolastiche bisognerà attendere oltre un mese, fino ad aprile. Il calendario delle festività infatti non prevede altri stop fino a Pasqua che quest’anno ricade il 5 aprile. Per Pasqua in tutte le regioni le scuole chiuderanno da giovedì 2 aprile. La maggior parte riapriranno mercoledì 8 aprile ad eccezione della Liguria dove si torna sui banchi già dal 7 aprile mentre nelle provincie di Trento e Bolzano si torna a scuola il 9 aprile.