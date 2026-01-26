Attualità
Quando chiudono le scuole per Carnevale 2026, il calendario dei giorni di vacanza regione per regione

Il calendario regione per regione e in aggiornamento della chiusura delle scuole per le vacanze di Carnevale, che quest’anno cade con il Martedì Grasso il 12 febbraio.
A cura di Ida Artiaco
Se le vacanze di Natale sembrano già troppo lontane, manca poco al prossimo stop alle lezioni scolastiche per quelle di Carnevale. Quest'anno le date ufficiali da tenere a mente sono il 12 febbraio, quando cade il Giovedì Grasso, e il 17 febbraio, che è Martedì Grasso. Tuttavia, la chiusura delle scuole varia a seconda dei calendari regionali: in alcuni casi, come nella provincia autonoma di Bolzano, sono previsti più giorni di vacanza, qui addirittura si resterà a casa per una intera settimana dal 14 al 22 febbraio, in altri, invece, le lezioni si fermeranno per uno o al massimo due giorni tra il 17 e il 18 febbraio.

Vacanze di Carnevale 2026, l'elenco delle date regione per regione

Ma vediamo, nello specifico, quando ci saranno le vacanze di Carnevale a scuola regione per regione e quando chiuderanno le scuole. L'elenco è aggiornato:

  • provincia autonoma di Bolzano: da sabato 14 a domenica 22 febbraio;
  • Campania: lunedì 16 e martedì 17 febbraio;
  • Friuli Venezia Giulia: da lunedì 16 a mercoledì 18 febbraio;
  • Liguria: lunedì 16 e martedì 17 febbraio;
  • Lombardia: lunedì 16 e martedì 17 febbraio;
  • Molise: lunedì 16 e martedì 17 febbraio;
  • Piemonte: da sabato 14 a martedì 17 febbraio;
  • Sardegna: martedì 17 febbraio;
  • Provincia autonoma di Trento: da lunedì 16 a mercoledì 18 febbraio;
  • Veneto: da lunedì 16 a mercoledì 18 febbraio;
  • Valle d'Aosta: da lunedì 16 a mercoledì 18 febbraio.

Quando riaprono le scuole dopo le vacanze di Carnevale 2026

Come si vede, in quasi tutte le Regioni le scuole per le vacanze di Carnevale restano chiuse fino a martedì 17 febbraio incluso. In altre invece sono previsti giorni in più, come nel caso della Provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni sono sospese al 22 febbraio, per una settimana, o come in quello di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trento, dove le scuole resteranno chiuse fino a mercoledì 18 febbraio. Si ricordi, in ogni caso, che grazie all’autonomia scolastica, le singole scuole possono aggiungere giorni di chiusura in base alle esigenze locali, purché venga rispettato il minimo di 200 giorni. Le vacanze successive saranno quelle di Pasqua, che quest'anno cade di domenica 5 aprile.

