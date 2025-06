video suggerito

Quando diventeranno santi Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati: la decisione di papa Leone XIV I beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati saranno canonizzati domenica 7 settembre 2025. La decisione, dopo il rinvio per la morte di papa Francesco, presa e annunciata oggi da papa Prevost.

A cura di Susanna Picone

C’è una data per la tanto attesa canonizzazione di Carlo Acutis, il “patrono di Internet”, e di Pier Giorgio Frassati. La data scelta dal papa Leone XiV è il prossimo 7 settembre. Papa Prevost lo ha annunciato nel Concistoro di questa mattina. Come è noto, il beato Carlo Acutis doveva essere canonizzato il 27 aprile scorso, ma la cerimonia era stata sospesa in seguito alla morte di papa Francesco. Il beato Giorgio Frassati, invece, avrebbe dovuto essere canonizzato il 3 agosto nell'ambito del Giubileo dei Giovani. Ora entrambi i beati saranno canonizzati il 7 settembre.

Carlo Acutis, morto a soli 15 anni, e Pier Giorgio Frassati, morto a 24 anni, saranno dunque santi insieme con tutta probabilità in piazza San Pietro. Acutis sarà dunque il primo santo ‘millennial'. Pier Giorgio Frassati, giovane studente torinese, terziario domenicano e membro di vincenziani, Fuci e Azione Cattolica, è uno dei più noti beati tra le nuove generazioni di cattolici, considerato tra i santi ‘sociali' italiani. Era anche un valido sportivo: ‘Un alpinista… tremendo', lo definì Giovanni Paolo II che volle beatificarlo nel 1990.

L’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice ha comunicato che questa mattina, nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico Vaticano, Leone XIV ha presieduto la celebrazione dell’Ora Terza e il Concistoro Ordinario Pubblico per la Canonizzazione dei seguenti Beati: Ignazio Choukrallah Maloyan, Arcivescovo armeno cattolico di Mardin, martire; Peter To Rot, laico e catechista, martire; Vincenza Maria Poloni, fondatrice dell’Istituto delle Sorelle della Misericordia di Verona; Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez, fondatrice della Congregazione delle Serve di Gesù; Maria Troncatti, religiosa professa della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice; José Gregorio Hernández Cisneros, fedele laico; Pier Giorgio Frassati, fedele laico del Terz’Ordine di San Domenico; Bartolo Longo, fedele laico.

Nel corso del Concistoro il Papa ha appunto decretato che Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis siano iscritti all’Albo dei Santi domenica 7 settembre 2025, mentre i Beati Ignazio Choukrallah Maloyan, Peter To Rot, Vincenza Maria Poloni, Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez, Maria Troncatti, José Gregorio Hernández Cisneros e Bartolo Longo verranno canonizzati domenica 19 ottobre 2025.