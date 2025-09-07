Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati nominati santi oggi a Roma, Papa Leone XIV: “Festa bellissima per l’Italia, per tutta la Chiesa”. La canonizzazione in diretta

"Buongiorno a tutti, buona domenica e benvenuti". È il saluto che Papa Leone XIV ha rivolto alle migliaia di fedeli riuniti in piazza San Pietro a Roma per assistere alla messa di canonizzazione dei beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis. "Fratelli e sorelle, oggi è una festa bellissima per tutta l'Italia, per tutta la Chiesa, per tutto il mondo", ha detto il pontefice dal sagrato della Basilica, rivolgendosi in particolare ai giovani: "Veramente è una benedizione del Signore, e trovarci insieme voi che siete venuto da diversi Paesi, è veramente un dono di fede che vogliamo condividere".

Alle 10, come da programma, è iniziata la Santa Messa che si concluderà con la canonizzazione dei due beati. "Dopo la messa spero di venire a salutarvi", ha detto Papa Leone XIV ai fedeli, che ha salutato Azione Cattolica, l'associazione di cui faceva parte Frassati. In Vaticano è arrivato in mattinata anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.