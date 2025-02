Bartolo Longo sarà santo: Papa Francesco canonizza il fondatore del Santuario della Madonna di Pompei

Papa Francesco approva: Bartolo Longo sarà santo. Via libera dal Pontefice alla canonizzazione del fedele laico, nato a Latiano (Italia) il 10 febbraio 1841 e morto a Pompei (Italia) il 5 ottobre 1926, fondatore del Santuario della Madonna del Rosario di Pompei, lì dove la supplica ogni anno raccoglie migliaia di fedeli. Bergoglio dal letto d'ospedale al Policlinico Gemelli ha infatti approvato i voti favorevoli della Sessione Ordinaria dei Padri Cardinali e Vescovi membri del Dicastero per la canonizzazione del Beato, che fu elevato agli onori degli altari il 26 ottobre del 1980 da papa Giovanni Paolo II.

Il dicastero delle Cause dei Santi motiva così la decisione, presa contestualmente a quella della beatificazione di Salvo D'Acquisto:

Il culto rivolto a Bartolo Longo, in Italia e all’estero, è accompagnato da una rassegna delle attestazioni di grazie e favori attribuiti alla sua intercessione, sia prima che soprattutto dopo la sua beatificazione. Tale culto si manifesta in molteplici forme come preghiere, poesie, inni, rappresentazioni teatrali, intitolazioni di strade, piazze e iconografie.

Il Santuario di Pompei è conosciuto nel mondo intero e la Supplica alla Madonna composta dal Beato viene recitata l’8 maggio e la 1° domenica di ottobre in tantissimi luoghi del mondo. Accanto al Santuario della fede, Longo ha edificato il “Santuario della carità”, creando un conglomerato di opere sociali che, ancora oggi, circondano la basilica mariana, accogliendo centinaia di persone in difficoltà e disagio sociale.