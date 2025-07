video suggerito

“Napoli 4 Gaza”, lo splendido murale di solidarietà allo Stadio Maradona per la popolazione gazawi Il murale è stato realizzato dallo Spartak San Gennaro, gemellato con i palestinesi dell’Al Haddaf Football Academy di Gaza, nel ricordo di Maradona. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il murale dedicato alla popolazione di Gaza

Napoli 4 Gaza: un gioco di parola tra "four", quattro come lo scudetto appena conquistato dagli Azzurri e "for", in inglese "per". Un murale apparso questa notte lungo la cinta muraria dove si trova il settore di accesso Gate 1 della Tribuna Posillipo / Autorità, sul lato di via Claudio dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L'idea è dello Spartak San Gennaro, formazione napoletana sostenitrice del calcio popolare da tempo gemellata con l'Al Haddaf Football Academy di Gaza.

"Il 30 giugno, in occasione dell’anniversario della firma del primo contratto di Diego Armando Maradona con il Napoli nel 1984", spiega in una nota lo Spartak San Gennaro, che spiega anche come "l’opera celebra il quarto Scudetto del Napoli e, al tempo stesso, il ponte che unisce la città di Napoli alla Striscia di Gaza. Un messaggio che si lega profondamente alla figura di Maradona, che non a caso dichiarò: “Yo soy de corazón palestino”. Le sue parole risuonano oggi più che mai, ispirando chi continua a credere in un calcio schierato, ribelle, solidale.Il murales è stato realizzato dai sostenitori del calcio popolare, che hanno voluto rendere omaggio all’impegno concreto dello Spartak San Gennaro nel coniugare sport, inclusione sociale e solidarietà internazionale, con uno sguardo costante alla causa palestinese".

La nota, scritta in italiano ed arabo, conclude che “Napoli 4 Gaza è molto più di un’opera muraria: è un manifesto di un’altra idea di calcio.Un calcio che non si limita a celebrare solo la vittoria sportiva, ma che costruisce legami, sogni e lotte condivise e celebra anche quella dell’umanità e della solidarietà.Il murales è anche dedicato alla memoria dei martiri del genocidio palestinese, che Napoli non dimenticherà mai. Un atto di testimonianza collettiva che scolpisce nella città la vicinanza a un popolo sotto assedio, e che rende visibile il dolore e la dignità di chi resiste".