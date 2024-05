video suggerito

La storia di Carlo Acutis: per quale miracolo è stato fatto santo il 15enne morto di leucemia Il 12 ottobre si festeggia san Carlo Acutis, il ragazzo milanese morto a 15 anni nel 2006 a causa di una leucemia fulminante. Al giovane è stato attribuito un miracolo: nel 2013 un bimbo di sei anni, affetto da una grave malformazione al pancreas, è guarito dopo aver toccato una sua reliquia.

È diventato santo Carlo Acutis, il "patrono di Internet" proclamato beato nel 2020 ad Assisi e morto a soli 15 anni nel 2006 a causa di una leucemia fulminante. Lo ha deciso Papa Francesco dopo l'udienza con il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei Santi: il suo culto si celebrerà il 12 ottobre. "La sua santità è un segno di speranza e ispirazione per coloro che lottano con le loro sfide personali e per coloro che cercano conforto e guida nella loro vita spirituale", la motivazione della scelta.

La storia di san Carlo Acutis, il ragazzino diventato santo

Carlo Acutis era nato a Londra il 3 maggio 1991, figlio di Andrea Acutis, esponente dell'alta borghesia di Torino, e di Antonia Salzano. La famiglia viveva nel Regno Unito per motivi di lavoro del padre di Carlo, corporate finance executive presso una banca d'affari, ma si è presto trasferita a Milano: qui il piccolo Carlo ha frequentato la scuola elementare e media presso le suore Marcelline e il liceo classico presso l'Istituto Leone XIII dei gesuiti, mentre accanto al percorso scolastico frequentava regolarmente le attività della parrocchia presso la chiesa di Santa Maria Segreta.

Carlo Acutis

La guarigione di Matheus che ha reso santo Carlo Acutis

Il miracolo riconosciuto che ha portato alla canonizzazione di Carlo Acutisè la guarigione di Matheus, un bambino brasiliano affetto da pancreas anulare: una rara anomalia congenita che avrebbe potuto essere corretta solo con un complesso intervento chirurgico, e che aveva impedito il regolare sviluppo fisico del piccolo.

Il fatto è accaduto nell'autunno del 2013, all'interno della chiesa brasiliana di San Sebastiano. Qui era in corso una benedizione con una reliquia di Carlo Acutis, un pezzo del pigiama macchiato di sangue con cui il 15enne aveva dormito poco prima di morire. Quando fu il turno del piccolo Matheus di toccare la reliquia, su esortazione del nonno che lo accompagnava, chiese che i sintomi della malattia cessassero: da quel momento le condizioni del bambino migliorarono a vista d'occhio.

Ma non solo. Negli anni successivi Matheus fu sottoposto a una serie di esami diagnostici, dai quali la malformazione risultò definitivamente scomparsa e il pancreas tornato normale, con conseguente ripresa della normale crescita staturo-ponderale. La guarigione "istantanea, completa e duratura" è stata ritenuta inspiegabile dalla Consulta Medica della Congregazione delle cause dei santi, e quindi miracolosa. Nel novembre 2019 la Consulta Medica ha così espresso parere positivo sul miracolo attribuito alla sua intercessione, aprendo la strada al percorso per la santità.

La fede di Carlo Acutis, morto a 15 anni per una leucemia

Carlo Acutis possedeva una fede molto radicata, anche a dispetto delle sofferenze procurategli dalla malattia che lo portò rapidamente alla morte. Ripeteva infatti spesso ad amici e parenti: "L'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo".

Devotissimo alla Madonna, recitava il rosario e partecipava alla messa tutti i giorni, mentre utilizzava il web per evangelizzare e fare volontariato. "Amava pregare ma era modernissimo", aveva raccontato la madre Antonia a Fanpage.it. "Nel suo piccolo ha fatto tanto, per amore di Dio e del prossimo. Papa Francesco l'ha presentato come esempio di santità giovanile nell'era digitale".

Nel 2006, all'età di 15 anni, Carlo Acutis è stato improvvisamente colpito da una leucemia fulminante: è morto in soli tre giorni, proprio il 12 ottobre, presso l'ospedale San Gerardo di Monza. Prima di chiudere gli occhi aveva dichiarato di voler offrire le sue sofferenze per il Papa e per la Chiesa, promettendo alla famiglia che avrebbe dato molti segni della sua presenza. Uno su tutti, il miracolo che ha salvato la vita al piccolo Matheus.