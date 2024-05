video suggerito

Qual è la preghiera per Carlo Acutis ora che diventerà santo: il testo per i nove giorni Diventerà santo Carlo Acutis, 15enne milanese morto nel 2006 a causa di una leucemia fulminante e sepolto ad Assisi. Papa Francesco ha autorizzato il Dicastero delle Cause dei Santi a riconoscere il miracolo a lui attribuito: ecco il testo della preghiera per invocare la sua intercessione.

Diventerà presto santo Carlo Acutis, 15enne milanese morto nel 2006 a causa di una leucemia fulminante. Papa Francesco ha autorizzato il Dicastero delle Cause dei Santi a riconoscere il miracolo a lui attribuito: riguarda una ragazza del Costa Rica, studentessa in Italia, operata per un trauma cranico dovuto a un incidente e improvvisamente guarita grazie all'intercessione del beato, invocato dalla mamma nel santuario di Assisi dove il ragazzo è sepolto.

Ecco qui il testo della Novena a Carlo Acutis del santuario della Spoliazione di Assisi. Si tratta di un periodo di nove giorni di preghiera dedicato a invocare l'intercessione del santo: un'opportunità per i fedeli di chiedere la sua intercessione, supplicando per il suo sostegno e l'aiuto nella vita spirituale. All'interno dell'orazione religiosa alcune celebri frasi pronunciate dal 15enne nella sua breve vita, testimonianza di una profonda fede vissuta anche nei giorni della malattia (“Sono felice di morire, perché ho vissuto la mia vita senza perdere neanche un minuto in cose che non piacciono a Dio”, disse infatti in ospedale).

Preghiera Iniziale (da recitare ogni giorno prima della meditazione)

Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo,

io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie

di cui avete arricchito l’anima del Beato Carlo Acutis durante i suoi quindici anni trascorsi su questa terra e, per i meriti di questo amato Angelo della Gioventù, concedetemi la grazia che ardentemente vi chiedo…

(Qui si formula la grazia che si vuol ottenere)

Preghiera finale per Carlo Acutis

Dio Padre di Misericordia, eleva alla gloria degli altari

questo tuo Servo Beato Carlo Acutis, affinché per lui

Tu sia più glorificato. Dacci l’onore di invocarlo Santo, lui che

ha vissuto la Tua volontà in tutte le cose, e per i suoi meriti

concedimi la grazia che ardentemente desidero. Amen.

Oppure, in alternativa:

O Dio, nostro Padre, grazie per averci dato Carlo,

modello di vita per i giovani, e messaggio di amore per tutti.

Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù,

facendo dell’Eucaristia la sua “autostrada per il cielo”.

Tu gli hai dato Maria, come madre amatissima,

e ne hai fatto col Rosario un cantore della sua tenerezza.

Accogli la sua preghiera per noi.

Guarda soprattutto ai poveri, che egli ha amato e soccorso.

Anche a me concedi, per sua intercessione, la grazia di cui ho bisogno.

E rendi piena la nostra gioia, ponendo Carlo tra i santi della tua Santa Chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi a gloria del tuo nome. Amen. Pater, Ave, Gloria.

Meditazione del primo giorno

Preghiera Iniziale

"Non io, ma Dio" Beato Carlo Acutis, che hai fatto della vita tua una continua rinuncia ed annientamento, dammi la grazia di cercare le cose del Cielo e disprezzare quelle che passano. Amen. Si recitano 5 “Padre Nostro”, 5 “Ave Maria” e 5 “Gloria al Padre”, in ringraziamento a Dio per i doni concessi a Carlo nei 15 anni della sua vita terrena. Dio Padre di Misericordia, eleva alla gloria degli altari

questo tuo Servo Beato Carlo Acutis, affinché per lui

Tu sia più glorificato. Dacci l’onore di invocarlo Santo, lui che

ha vissuto la Tua volontà in tutte le cose, e per i suoi meriti

concedimi la grazia che ardentemente desidero. Amen.

Meditazione del secondo giorno

Preghiera Iniziale

“Essere sempre unito a Gesù, ecco il mio programma di vita” Beato Carlo Acutis, che hai vissuto nel Cuore di Gesù, dammi la grazia di compiere, in tutto, questo disegno d’amore. Amen. Si recitano 5 “Padre Nostro”, 5 “Ave Maria” e 5 “Gloria al Padre”, in ringraziamento a Dio per i doni concessi a Carlo nei 15 anni della sua vita terrena.

Preghiera finale

Meditazione del terzo giorno

Preghiera Iniziale

“Chiedi continuamente aiuto al tuo Angelo Custode, che deve diventare il tuo migliore amico” Beato Carlo Acutis, che hai cercato, già in questo mondo, la compagnia dei santi Angeli, dammi la grazia di vivere rettamente come lo vuole il mio Angelo Custode. Amen. Si recitano 5 “Padre Nostro”, 5 “Ave Maria” e 5 “Gloria al Padre”, in ringraziamento a Dio per i doni concessi a Carlo nei 15 anni della sua vita terrena.

Preghiera finale

Meditazione del quarto giorno

Preghiera Iniziale

“La nostra anima è come una mongolfiera… Se per caso c’è un peccato mortale, l’anima ricade a terra e la confessione è come il fuoco… Bisogna confessarsi spesso” Beato Carlo Acutis, che hai vissuto talmente bene questo sacramento di riconciliazione, dammi la grazia di cercare regolarmente la confessione con una profonda contrizione. Amen. Si recitano 5 “Padre Nostro”, 5 “Ave Maria” e 5 “Gloria al Padre”, in ringraziamento a Dio per i doni concessi a Carlo nei 15 anni della sua vita terrena.

Preghiera finale

Meditazione del quinto giorno

Preghiera Iniziale

“La tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio” Beato Carlo Acutis, che non hai mai distolto lo sguardo da Gesù, il tuo grande amore, dammi la grazia di vivere già in questo mondo questa vera felicità. Amen. Si recitano 5 “Padre Nostro”, 5 “Ave Maria” e 5 “Gloria al Padre”, in ringraziamento a Dio per i doni concessi a Carlo nei 15 anni della sua vita terrena.

Preghiera finale

Meditazione del sesto giorno

Preghiera Iniziale

“L’unica cosa che dobbiamo chiedere a Dio nella preghiera è la voglia di essere santi” Beato Carlo Acutis, che sempre hai saputo chiedere a Dio l’essenziale, dammi la grazia di un profondo desiderio per il Cielo. Amen. Si recitano 5 “Padre Nostro”, 5 “Ave Maria” e 5 “Gloria al Padre”, in ringraziamento a Dio per i doni concessi a Carlo nei 15 anni della sua vita terrena.

Preghiera finale

Meditazione del settimo giorno

Preghiera Iniziale

“La Vergine Maria è l’unica Donna della mia vita” Beato Carlo Acutis, che hai amato la Vergine Maria più di tutto, dammi la grazia di rispondere all’amore di questa così tenera e buona Madre. Amen. Si recitano 5 “Padre Nostro”, 5 “Ave Maria” e 5 “Gloria al Padre”, in ringraziamento a Dio per i doni concessi a Carlo nei 15 anni della sua vita terrena.

Preghiera finale

Meditazione dell'ottavo giorno

Preghiera Iniziale

“L’Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo” Beato Carlo Acutis, che cercavi sempre il tuo

Gesù nascosto nel Tabernacolo, dammi la grazia di un profondo fervore eucaristico. Amen. Si recitano 5 “Padre Nostro”, 5 “Ave Maria” e 5 “Gloria al Padre”, in ringraziamento a Dio per i doni concessi a Carlo nei 15 anni della sua vita terrena.

Preghiera finale

Meditazione del nono giorno

Preghiera Iniziale

“Sono felice di morire, perché ho vissuto la mia vita senza perdere alcun minuto in cose che non piacciono a Dio” Beato Carlo Acutis, dammi la grazia delle grazie, cioè la perseveranza finale ed una morte santa. Amen. Si recitano 5 “Padre Nostro”, 5 “Ave Maria” e 5 “Gloria al Padre”, in ringraziamento a Dio per i doni concessi a Carlo nei 15 anni della sua vita terrena.

Preghiera finale

Dio Padre di Misericordia, eleva alla gloria degli altari questo tuo Servo Beato Carlo Acutis, affinché per lui Tu sii più glorificato. Dacci l’onore di invocarlo Santo, lui che ha vissuto la Tua volontà in tutte le cose, e per i suoi meriti concedimi la grazia che ardentemente desidero. Amen.