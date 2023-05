Quando arriva l’estate in Italia e che tempo farà il 2 giugno, le previsioni meteo di Giuliacci Come sarà il ponte del 2 giugno? Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, ci saranno ancora temporali sparsi su quasi tutta l’Italia fino a domenica 4 giugno: “L’estate è in ritardo. Colpa dell’anticiclone africano che non arriverà prima del 15 giugno”.

A cura di Ida Artiaco

Ancora temporali, quasi tutti i giorni seppur in modo alternato, su quasi tutta l'Italia fino alla fine della settimana, incluso il ponte del 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, che quest'anno cade venerdì prossimo.

Sono queste le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha illustrato quale sarà la situazione nel nostro Paese dal punto di vista metereologico nei prossimi giorni e fino a quando ci saranno maltempo e temporali dopo i nubifragi della scorsa settimana, che hanno colpito soprattutto l'Emilia Romagna alle prese con l'emergenza alluvione.

Dove farà caldo e dove pioverà nel weekend del 2 giugno

Secondo Giuliacci, "fino a mercoledì 31 maggio ci saranno temporali come adesso, soprattutto al pomeriggio e sulle regioni alpine e appenniniche. Tra giovedì 1 giugno e domenica 4 il tempo si guasterà: il weekend sarà in parte rovinato da temporali, soprattutto tra sabato e domenica, quando una nuova perturbazione investirà in pieno l'Italia. In compenso non farà caldo afoso, con le temperature massime tra 24 e 26 gradi".

Nello specifico, ha elencato l'esperto calendario alla mano, "ci saranno rovesci e temporali tutti i giorni anche al mattino tra l'1 e il 4 giugno su Alpi, Piemonte e Valle D'Aosta. Sono queste le aree che saranno più danneggiate dal maltempo durante il ponte del 2 giugno. Vi saranno, invece, rovesci e temporali ma solo al pomeriggio su Liguria, Lazio, Umbria, Toscana, interno delle Marche e dell'Abruzzo, Puglia, Calabria tirrenica, Lucania, Sicilia e Sardegna".

Altrove, il sole si alternerà alla pioggia. "Rovesci e temporali sono in arrivo solo il 2 e il 3 giugno nella pianura triveneta e sulla Calabria ionica, solo il 3 e il 4 in Lombardia, Emilia, Bassa Romagna e Campania, solo il 4 sulle coste liguri e marchigiane. Un po' di sole ci sarà, così ci si potrà comunque organizzare per gite fuori porta", ha precisato Giuliacci.

Quando arriva il caldo in Italia, l'estate si fa attendere

Infine, secondo Giuliacci, dovremmo aspettare ancora per vivere temperature tipiche dell'estate. Lo aveva già detto in precedenza, e lo ha confermato con i nuovi modelli previsionali.

"Se per estate intendiamo temperature sopra ai 30 gradi su quasi tutta l'Italia, credo che ciò avverrà dopo la metà di giugno. L'estate ritarda perché è in ritardo l'anticiclone africano che dovrebbe avere ormai una posizione stabile in tutto il Mediterraneo e invece ancora non si è visto. Negli ultimi 20 anni l'africano era arrivato in maggio 23 volte, come a dire che era quasi la norma. Quest'anno non arriverà prima del 15 giugno", ha concluso.