Quando arriva il ciclone extratropicale e dove porterà piogge e temporali: le previsioni meteo di Sottocorona

Intervista a Paolo Sottocorona Meteorologo e divulgatore scientifico.

A cura di Eleonora Panseri

Tempo instabile nei prossimi giorni sull'Italia, almeno fino a martedì 13 maggio e, dopo una breve tregua prevista per mercoledì 14, è atteso l'arrivo di un ciclone extratropicale, un sistema di bassa pressione che porterà maltempo con fenomeni anche intensi al Centro-Sud.

A Fanpage.it le previsioni del meteorologo e divulgatore scientifico Paolo Sottocorona per la settimana compresa tra lunedì 12 e domenica 18 maggio.

"Nei prossimi giorni avremo delle situazioni di instabilità, con nuvole che porteranno precipitazioni, soprattutto sulle zone interne e nel pomeriggio. Avremo queste condizioni su tutte le regioni nelle giornate di martedì e mercoledì", ha spiegato l'esperto.

Per quanto riguarda le previsioni di giovedì 15 e venerdì 16 maggio la situazione dovrebbe cambiare: "Si formerà un sistema di bassa pressione sul Mediterraneo centrale, quindi fra Sardegna, Tunisia, Algeria, per intenderci, un ciclone extratropicale".

"Questo porterà piogge anche forti soprattutto al Sud e, marginalmente, al Centro. Quindi, interesserà Isole maggiori, basso Tirreno, zone ioniche", precisa Sottocorona. Il maltempo persisterà al Sud anche venerdì e si estenderà verso il Centro, ma il ciclone tenderà a indebolirsi.

Come ci spiega ancora il meteorologo, "nella giornata di sabato 17 ci sarà un miglioramento un po' ovunque, resta qualche precipitazione, soprattutto in Sicilia, però non più ai livelli di piogge forti o temporali".

Fra sabato e domenica 18 maggio avremo invece "tempo discreto, non perfetto, con qualche nuvola e qualche debole pioggia, però saranno giornate buone, più tranquille", aggiunge.

Le temperature in questo contesto scenderanno un poco nelle zone in cui pioverà, ma più per effetto delle precipitazioni che per l'aria fredda. "Per essere maggio le temperature saranno, in tutto il Paese, leggermente al di sotto delle medie, anche se non in maniera eccessivamente marcata", precisa Sottocorona.

Tra le giornate di giovedì 15 e venerdì 16 maggio sono attesi fenomeni anche intensi nelle zone del Sud e del Centro che saranno interessate dal sistema perturbato. Come sempre, la raccomandazione valida in questi casi è quella di fare particolare attenzione.

"In queste situazioni è importante verificare le allerte che vengono disposte dalla Protezione Civile – consiglia l'esperto – e seguire le indicazioni delle autorità che possono essere facilmente reperite in rete e sui mezzi di informazione. È importante stare attenti e informarsi".