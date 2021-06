Continua a scendere la curva dei contagi Covid-19 in Italia: secondo il bollettino di oggi, martedì 8 giugno, del Ministero della Salute, sono stati registrati nelle ultime 24 ore 1.896 su 220.917 test effettuati, con il tasso di positività che si attesta allo 0,85%, anche se rimane alto il numero dei morti, 102 da ieri. Sono ben cinque le province che hanno fatto segnare zero infezioni da Coronavirus. Si tratta di Oristano, Isernia, Rieti, Verbano-Cusio-Ossola e Macerata. Ma tante altre restano sotto i 10 casi giornalieri: tra di loro, ci sono Enna, Terni, Massa Carrara, Imperia, Sondrio, Sassari e Teramo, dove l'aumento è stato di una sola unità rispetto al giorno precedente, ma anche Savona, Arezzo e Nuoro sono messe bene con soli 2 casi in più.

Tra le province che invece hanno fatto registrare il maggior incremento di contagi rispetto a ieri ci sono Napoli (+153), Milano e Varese (+67) e Roma (+63). Tuttavia, al primo posto tra quelle che hanno fatto segnare un aumento significativo c'è Catania, con ben 176 casi in più rispetto alle 24 ore precedenti. Nella zona etnea i nuovi positivi intercettati dai tamponi sono stati sei volte di più dei 25 casi del capoluogo Palermo. Poi, sempre in Sicilia, tra le regioni con più casi, ci sono Agrigento con 56, Messina con 23, Caltanissetta con 20, Ragusa 16, Siracusa 12, Trapani con 8 ed Enna con, appunto, 1.

Ecco, di seguito, i numeri delle province nelle ultime 24 ore: