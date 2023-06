Pulmino sbanda, finisce in una scarpata e si capovolge: diversi feriti gravi, anche un minore Lo schianto poco dopo le 8.30 di oggi, venerdì 30 giugno, nel tratto di strada che porta da Canazei a Passo Sella, in Trentino Alto Adige. Il mezzo si è capovolto completamente, bloccando all’interno gli occupanti. Si tratta di 7 persone tra cui un minore, tutti feriti.

Il pulmino capovolto (vigili del fuoco Canazei)

Gravissimo incidente stradale oggi in Trentino Alto Adige dove un pulmino carico di persone è finito in una scarpata dopo aver sbandato e aver divelto le barriere di protezione mentre percorreva la strada statale 242 che dalla valle di Fassa, in Trentino, porta in val Gardena, in Alto Adige. Lo schianto nel territorio del comune di Canazei, nella Provincia autonoma di Trento.

Lo schianto poco dopo le 8.30 di oggi, venerdì 30 giugno, nel tratto di strada che porta da Canazei a Passo Sella. Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori intervenuti sul posto. Il mezzo infatti, precipitando per alcuni metri, si è capovolto completamente, bloccando all’interno gli occupanti. Si tratta di 7 persone tra cui un minore.

Lo schianto nei pressi del ponte di Pian Schiavaneis dove, per cause ancora da accertare, il pulmino è uscito di strada, abbattendo il guardrail e finendo nell’alveo del torrente Antermont. Sul posto sono confluiti diversi soccorritori tra vigili del fuoco volontari di Canazei con carro gru, i sanitari del 118 con diverse ambulanze e gli uomini del soccorso alpino e speleologico. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Cavalese e la polizia locale.

Vista la gravità della dinamica dell’incidente, la centrale operativa dei soccorsi ha allertato anche diversi elicotteri di emergenza, due fatti decollare da Trento e due da Bolzano, che hanno provveduto poi al trasporto immediato dei feriti in ospedale. Estratti dalle lamiere contorte del mezzo, quattro feriti sarebbero gravi e sono arrivati in ospedale a Bolzano in codice di massima urgenza.

Secondo quando ricostruito dalla Tgr, l’incidente avrebbe interessato un furgone dello Ski Team Fassa con a bordo alcuni membri che stavano andando a fare servizio tecnico come volontari alla Fassa Running.