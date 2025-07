Pulmino finisce in un torrente a Recoaro Terme: a bordo un gruppo di disabili, almeno 7 feriti

Incidente stradale oggi nella zona di Recoaro Terme, nel vicentino. Un pulmino con a bordo un gruppo di disabili è uscito di strada e si contano almeno sette feriti, secondo una prima stima. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata, intorno alle 12,30, in via della Resistenza. Per cause ancora in corso di accertamento l’autista del pulmino avrebbe perso il controllo del mezzo andando a finire fuori dalla carreggiata, cadendo col mezzo nel torrente Agno.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del Suem 118, l’elicottero di Treviso Emergenza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Le persone rimaste ferite sono state trasferite in diversi ospedali della zona. Uno di loro, in condizioni più gravi, è stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale di Vicenza, altre due persone in condizioni serie sono stati portati a Vicenza e al Santorso. Gli altri più lievi sono stati soccorsi tra Arzignano e Valdagno.

Articolo in aggiornamento