Si sono schiantati contro un palo dell'illuminazione mentre erano a bordo di una moto: un uomo di 40 anni e un ragazzo di 26 sono morti in seguito all'incidente avvenuto nella tarda serata di ieri a Trinitapoli, in Puglia. I due erano a bordo di una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il palo. Il personale del 118 è intervenuto immediatamente, ma ha potuto solo constatare il decesso dei due. Il Comune di Trinitapoli ha proclamato per oggi giovedì 3 giugno il lutto cittadino. "Abbiamo perso due giovani figli di questa terra – si legge sulla pagina Facebook dell'amministrazione comunale – Alle famiglie va il nostro più sentito cordoglio. L'ultimo saluto si terrà alle 17 sul sagrato della chiesa della Beata Maria Vergine di Loreto".

Massimo Giannino, di 40 anni, e Rocco Altieri di 26 viaggiavano su quella che i cittadini conoscono come via del Mare quando il conducente ha perso il controllo del veicolo. I due centauri sono andati a sbattere contro un palo dell'illuminazione. Distrutta la moto di grossa cilindrata sulla quale viaggiavano i due. Il personale del 118 ha tentato di rianimare i due, ma purtroppo sono entrambi morti sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri e la polizia municipale. La strada è stata interdetta al traffico per consentire i rilievi del caso. Sconvolta l'intera comunità che conosceva bene i due: Rocco, giovanissimo, viene descritto come un ragazzo solare e socievole. Sono tantissimi gli amici che in queste ore stanno lasciando messaggi di cordoglio sulla pagina facebook dell'amministrazione comunale nella quale si annuncia il lutto cittadino. Massimo Giannino era invece un uomo altruista e sempre gentile. La sua passione per i motori era nota a tutti gli abitanti di Trinitapoli.