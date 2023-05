Previsioni traffico per il ponte del 2 giugno, quando partire: i consigli dell’esperto di Autostrade Traffico intenso per il ponte del 2 giugno: oltre 10 milioni di persone si metteranno in macchina per questo lungo weekend. Abbiamo chiesto a Massimiliano Nigro, Responsabile Coordinamento Esercizio presso Autostrade per l’Italia, quando conviene mettersi in viaggio e come provare a evitare il traffico.

Intervista a Massimiliano Nigro Responsabile Coordinamento Esercizio presso Autostrade per l'Italia

A cura di Biagio Chiariello

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, quest'anno capita di venerdì: un’occasione da non perdere per gli italiani che intendono concedendosi una breve vacanza per il prossimo weekend. Questo significa che sicuramente il traffico sarà più intenso su tutta la rete stradale italiana. Secondo le previsioni, si metteranno in viaggio in auto oltre 10 milioni di persone.

Quando partire, dunque, per evitare le code? Lo abbiamo chiesto a Massimiliano Nigro, Responsabile Coordinamento Esercizio presso Autostrade per l'Italia. Il consiglio dell'esperto è di mettersi in viaggio nella prima metà di domani, giovedì 1 giugno, o nella mattina presto di venerdì.

Cosa aspettarsi per questo Ponte del 2 giugno?

Secondo Autostrada per l'Italia la stima di utenti che si metteranno in viaggio in auto in questa ‘mini vacanza' è superiore ai 10 milioni.

Le partenze inizieremo a registrarle dalla giornata di giovedì 1 giugno. Le direttrice principali saranno quelle che dal nord conducono verso il sud, dove tra l'altro questo weekend è anche previsto bel tempo rispetto invece al resto d'Italia dove ci sarà più instabilità.

Le partenze poi proseguiranno per tutta la prima parte della giornata di venerdì 2 giugno. Per quanto riguarda i rientri, trattandosi di un weekend, saranno concentrati quasi esclusivamente nella giornata di domenica 4 giugno, in particolare nella fascia pomeriggio-sera.

Quali misure ha disposto Autostrade per favorire gli spostamenti?

Per favorire gli spostamenti Autostrade ha disposto la rimozione di tutti i cantieri maggiormente impattanti lungo le principali direttrici di esodo e controesodo. Inoltre vale la pena ricordare che nelle giornata del 2 e 4 giugno vigerà il divieto di circolazione per i mezzi con massa complessiva alle 7.5 tonnellate, in particolare nelle fasce orarie dalle 7 alle 22.

Tuttavia Autostrade ha previsto altre misure per assistere gli utenti: quindi l'aumento del personale su strada per il presidio e il pronto intervento; la predisposizione, oltre alla squadre della viabilità, di carri di soccorso dislocati lungo punti strategici della rete per ridurre al minimo il tempo di intervento ove fosse necessario; oltre a prevedere in alcuni punti di stoccaggio alcuni generi di conforto (come acqua refrigerata) in caso di accodamenti.

Quali consigli per una guida sicura?

Innanzitutto quello di tenersi sempre informati circa le condizioni di viabilità sia prima sia durante il viaggio e in termini di sicurezza i limiti di velocità e le distanze di sicurezza perché in questi periodi di grandi spostamenti le dinamiche più tipiche di incidente sono quelle di tamponamento in coda. L'impazienza di arrivare può essere un rischio ed è proprio la dinamica da scongiurare.

Ricordiamo poi l'importanza di usare le cinture di sicurezza anche per i passeggeri che siedono nei sedili posteriori: ormai è diventata una consuetudine indossarle quando si siede al posto di guida o a quello del passeggero, ma dobbiamo riconoscere che è ancora poco diffusa l'abitudine di allacciarle per i passeggeri dei sedili posteriori. Alcuni incidenti gravi registrano ancora questa gravissima mancanza.

E infine l'invito a non distrarsi con dispositivi mobili alla guida soprattutto data l'alta possibilità di trovarsi tanti utenti intorno quindi l'attenzione deve essere massima e pochi secondi di distrazione per leggere un messaggio o rispondere ad una telefonata possono fare la differenza.

Quando mettersi in viaggio per evitare le code?

Per quanto riguarda le partenze mettersi in viaggio nella prima metà di giovedì o nella mattina presto di venerdì.

Per quanto riguarda il rientro nella domenica, chi volesse evitare gli accodamenti sarà favorito sicuramente in caso di ripartenza nella prime ore del giorno.