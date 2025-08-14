Previsioni traffico autostrade nel weekend di Ferragosto, quando partire: giornate da bollino verde, arancione e rosso

Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Giornate da bollino verde, arancione e rosso nel weekend di Ferragosto per chi è in partenza verso le località turistiche. Le previsioni di Autostrade per l’Italia e della Polizia Stradale per giovedì 14, venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 agosto.

Il weekend di Ferragosto rappresenta da sempre un "ostacolo" per coloro che viaggiano in auto sulle strade italiane. Coloro che si spostano da Nord a Sud (e che più in generale salgono in auto per raggiungere località turistiche o per tornare a casa) devono fare i conti con i picchi del traffico, oggetto di previsione da parte della Polizia Stradale e Autostrade per l'Italia.

Sotto la lente di ingrandimento le giornate di giovedì 14, venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 agosto con bollino verde, arancione e rosso. Influiranno meno sul traffico le partenze verso località turistiche, ma incideranno di più i rientri verso le grandi città, soprattutto nella giornata di domenica.

Il consiglio per chi deciderà di mettersi in viaggio è quello di adottare comportamenti prudenti alla guida e di giocare in anticipo: una partenza programmata in orari meno gettonati da gli altri utenti della strada può fare la differenza.

Le previsioni del traffico per giovedì 14 agosto

Il giorno prima di Ferragosto il traffico sarà abbastanza scorrevole, almeno secondo le previsioni di Autostrade per l'Italia. Le partenze verso le località turistiche in vista del 15 agosto saranno maggiori nel pomeriggio con bollino arancione, mentre per la mattina e per la sera è previsto bollino verde.

Bollino verde in tutte le fasce orarie invece per quanto riguarda i rientri nelle grandi città.

Secondo le previsioni di Viabilità Italia, diffuse dalla Polizia Stradale, la giornata di giovedì vedrà traffico intenso con possibili criticità (bollino rosso) in serata, mentre al mattino il traffico sarà intenso (bollino giallo).

Le previsioni di Autostrade per l’Italia per le partenze verso le località turistiche

Previsioni traffico per il venerdì di Ferragosto, 15 agosto 2025

Secondo Autostrade per l'Italia, la giornata di Ferragosto sarà contrassegnata dal bollino verde per quanto riguarda gli spostamenti. In tutte le fasce orarie è infatti previsto traffico scorrevole verso le località turistiche. Lo stesso accade per i rientri verso le grandi città: per Autostrade chi ha intenzione di trascorre il Ferragosto fuori raggiungerà la località scelta nella giornata di giovedì.

Diverse sono invece le previsioni di Viabilità, che contrassegnano col bollino rosso la data del 15 agosto sia al mattino che durante la serata. Previsto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22.

Le previsioni traffico di Viabilità

La situazione sulle strade italiane sabato 16 e domenica 17 agosto

La situazione "migliora" sabato 16 agosto per poi peggiorare nuovamente nella giornata di domenica. La Polizia Stradale contrassegna le giornate rispettivamente con bollino giallo in data 16 agosto e bollino rosso per domenica 17 agosto.

Entrambe le date saranno "critiche" sia in mattinata che in serata con divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 8 alle 16 nella giornata di sabato e dalle 7 alle 22 nella giornata di domenica.

Secondo Autostrade per l'Italia, invece, per sabato 16 agosto la mattinata sulle strade verso le località turistiche sarà da bollino rosso, mentre nel pomeriggio vi sarà traffico intenso (bollino arancione). Traffico scorrevole invece in serata.

Per i rientri in città, sabato vedrà il bollino rosso per mattina e pomeriggio, mentre il traffico sarà meno lento in serata.

La situazione del traffico secondo Autostrade dell’Italia per i rientri in città

Domenica 17 agosto, bollino arancione per chi andrà in ferie soltanto in mattinata secondo Autostrade per l'Italia. La situazione per chi rientra, invece, è molto diversa: il 17 agosto sia in mattinata che nel pomeriggio il traffico sarà intenso (bollino rosso) per poi diminuire in serata.