Previsioni traffico autostrade Natale 2024: i giorni da bollino rosso per le vacanze invernali Da oggi, 21 dicembre, e almeno fino a domenica 5 gennaio si prevede un intenso traffico sulle autostrade, per l'esodo natalizio in vista delle festività di fine anno. Le principali arterie coinvolte saranno quelle in uscita dalle grandi città, come la A4.

A cura di Biagio Chiariello

Con l'arrivo di dicembre, per molti italiani iniziano le attese vacanze natalizie e le nostre strade si preparano ad affrontare il consueto e significativo incremento del traffico, soprattutto nei weekend festivi. Come sottolinea Viabilità Italia, è previsto "un incremento dei volumi di traffico veicolare sull’intera rete stradale e autostradale nazionale".

Già da oggi, 21 dicembre, ultimo giorno di scuola, la situazione potrebbe farsi critica, in particolare dalle ore pomeridiane. E ancora dal pomeriggio di sabato 28 dicembre 2024 e per l’intera giornata di domenica 29 dicembre 2024, per poi tornare ad intensificarsi nel pomeriggio di mercoledì 1° gennaio 2025, come si evince nel comunicato rilasciato dal Centro Coordinamento Nazionale Viabilità.

I ritorni, invece, dovrebbero essere più distribuiti nel tempo, grazie al calendario che permetterà di allungare le vacanze con possibili ponti.

Le previsioni del traffico di sabato 21 e domenica 22 dicembre

Il primo grande esodo dalle principali città è atteso nel pomeriggio di sabato 21 dicembre, in vista delle festività natalizie e di Santo Stefano.

Qualche disagio è previsto anche nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23, soprattutto per coloro che si metteranno in viaggio per raggiungere la famiglia in occasione del Natale.

Gli ultimi spostamenti avverranno la mattina di martedì 24, mentre i ritorni saranno molto più distribuiti, grazie ai giorni di festa e al weekend successivo.

Traffico più intenso sabato 28 e domenica 29 dicembre per Capodanno

Situazione diversa per le festività di fine anno: si prevede traffico più intenso nel pomeriggio di sabato 28 e per tutta la giornata di domenica 29 dicembre. Non mancherà qualche spostamento martedì 31, ultimo dell'anno.

I ritorni avverranno quasi immediatamente, con spostamenti significativi già nel pomeriggio di mercoledì 1° gennaio 2025, giorno di Capodanno.

Le zone in Autostrada più trafficate a inizio 2025

Il primo weekend del nuovo anno registrerà un aumento del traffico già dalla mattinata di sabato 4 gennaio, anche causa dell'avvio dei saldi invernali.

Si prevedono rallentamenti nei pressi della stazione di San Donà di Piave, sia per chi proviene da Trieste sia per chi arriva da Venezia. Sempre da sabato mattina e fino al pomeriggio, si attende un incremento dei transiti sia in ingresso alla barriera del Lisert, per i primi rientri in Italia di turisti e lavoratori dal Centro e Est Europa, sia lungo l'intero tratto che collega Trieste a Venezia.

Domenica 5 si ripeterà la situazione di sabato al casello di San Donà, con traffico sostenuto lungo tutta la A4 in direzione Venezia.

Come informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale

Per evitare il traffico intenso è fondamentale pianificare il viaggio e tenersi aggiornati sulle condizioni della viabilità.

Le informazioni più recenti sul traffico sono disponibili attraverso diversi canali, come il C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518), Rai-Isoradio, i notiziari Onda Verde sulle reti Radio-Rai e il Televideo R.A.I.

Tra i portali più affidabili, troviamo il sito di Autostrade per l’Italia, mentre per monitorare il traffico sulla rete stradale gestita da about:blank, è possibile utilizzare l’app "VAI" o contattare il numero unico 800.841.148. Altre informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Aiscat.

I consigli per chi viaggia in autostrada

La polizia stradale invita tutti a mantenere comportamenti di guida responsabili e rispettosi delle norme, prestando sempre particolare attenzione al volante.

È importante ricordare che su molte autostrade e strade extraurbane è obbligatorio circolare con pneumatici invernali montati o avere a bordo adeguati dispositivi antisdrucciolevoli facilmente accessibili. L'elenco di queste autostrade e strade è consultabile sul sito poliziadistato.it, nella sezione Viabilità Italia – Piano Neve edizione 2024-2025.

Si raccomanda di pianificare il viaggio prevedendo soste frequenti, almeno di 10-15 minuti ogni due ore di guida continua.

Per facilitare la circolazione, dalle 09:00 alle 22:00 delle giornate festive, sarà attivo il divieto di transito fuori dai centri urbani per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.