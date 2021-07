Ancora sole e caldo, con condizioni di tempo stabile da Nord a Sud in questo fine settimana. Ma attenzione perché non mancheranno degli improvvisi acquazzoni a macchiare alcuni frangenti tra sabato e domenica, in particolare sulle Alpi centrali e orientali. Nella giornata di sabato 10 luglio l’ondata di calore dovrebbe comunque volgere al termine, anche al Sud e in Sicilia. Le temperature massime resteranno comprese tra i 28 e i 34 gradi, con picchi solo localmente più alti. Si tratta di valori più normali per il periodo. Tuttavia la pressione dell'anticiclone nord-africano tornerà a farsi sentire già nella giornata di domenica 11, quando guadagnerà di nuovo nuovo terreno sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. E le temperature risaliranno.

Previsioni meteo sabato 10 luglio

Le previsioni meteo di sabato 10 luglio lasciando intendere come, sin dal mattino, il cielo si presenterà quasi sereno su tutto il resto del Paese. Nel primo pomeriggio potranno svilupparsi le classiche nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi alpini, dove non possiamo escludere qualche temporale. Le temperature faranno registrare un generale aumento al Centro-Nord, mentre tenderanno a scendere di qualche punticino al Sud.

Previsioni meteo domenica

Domenica ci aspetta una giornata soleggiata. Il caldo sarà in ulteriore intensificazione, specie nelle grandi città. Qualche nuvola pomeridiano sui rilievi, dove potrebbero crearsi le condizioni per rovesci isolati. Non sono infatti da escludere improvvisi acquazzoni, soprattutto sul comparto alpino orientale. Temperature in ulteriore aumento con valori che torneranno di parecchi gradi sopra la media stagionale del periodo.