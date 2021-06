Sarà un fine settimana all’insegna del caldo record per il periodo ma anche di un’afa insopportabile quello che attende gli italiani secondo le previsioni meteo del weekend di sabato 19 e domenica 20 giugno. Nell’ultima parte della settimana, infatti, l’alta pressione di origine africana si consoliderà definitivamente sul Paese richiamando da sud una massa d’aria rovente che porterà a un picco delle temperature diffuso e che in alcune regioni supererà anche i 40 gradi. Tra sabato e domenica si raggiungeranno i 30 gradi ovunque da Nord a Sud ma questa situazione purtroppo farà aumentare anche l’afa, specie al Centro-Nord, e il rischio di temporali anche forti sui settori alpini e prealpini.

Previsioni meteo weekend: sabato 19 giugno

Nel dettaglio, le previsioni del weekend indicano per la giornata di sabato 19 giugno un vero e proprio boom del caldo con le colonnine dei termometri che subiranno un picco verso l’alto catapultandoci in un clima da piena estate e inusuale per giugno. Con l'anticiclone nord-africano che avvolgerà tutta l'Italia con il suo carico di aria bollente, sarà una giornata rovente con temperature che saliranno ampiamente oltre i 30 gradi con diffuse punte di 35-37 gradi e addirittura fino a 40 gradi in Sardegna. Aumenterà però anche il disagio dovuto all’afa e soprattutto il rischio temporali improvvisi sui rilievi alpini di confine.

Previsioni meteo weekend: domenica 20 giugno

Secondo le previsioni del weekend, nella giornata domenica 20 giugno avremo ancora tempo generalmente stabile e caldo intenso ma, a causa di una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale, dal pomeriggio dovremo fare i conti con una instabilità più elevata sull’arco alpino con ripercussioni anche sulle regioni del nord. Al centro sud però sarà ancora una giornata pienamente estiva con caldo in ulteriore aumento sulle regioni meridionali e in Sicilia dove si toccheranno anche i 40 gradi a causa dei venti di Scirocco.