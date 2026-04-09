Meteo, ancora sole e temperature sopra la media sull’Italia, Betti: “Il freddo non tornerà fino a domenica”

I prossimi giorni, almeno fino a domenica, saranno all'insegna di temperature superiori alle medie del periodo per l'Italia, con l'anticiclone che continua a dominare la scena su gran parte del continente europeo. A dirlo è il climatologo e ricercatore del CNR Giulio Betti, secondo il quale il vortice a ovest del Portogallo non entrerà nel Mediterraneo prima di domenica.

L'area di bassa pressione presente sull'Europa orientale, scrive sui suoi profili social, si limiterà a lambire i Balcani e non ci influenzerà davvero. Le condizioni meteo resteranno stabili e asciutte nel nostro Paese per i prossimi giorni. Centro e Nord Italia vedranno ancora massime fino a 24-26° C.

Lo stesso varrà anche per la Sardegna, almeno fino a domenica, quando l'instabilità aumenterà a partire dalle regioni di Nord-ovest. La tendenza resta però da confermare. Lo zero termico è compreso tra i 3000 e i 3500 metri e anche in quota le temperature saranno quindi miti.

Il ritorno del freddo, secondo Betti, è da rimandare fino a domenica. Bisogna precisare che anche questa affermazione è frutto di una tendenza che dovrà però essere confermata nei prossimi giorni. Nel dettaglio il meteo di oggi, giovedì 9 aprile, e quello per il weekend su tutta l'Italia.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 9 aprile

Per oggi, giovedì 9 aprile, il meteo sarà stabile con cielo sereno a Nord su tutte le regioni settentrionali. Nel corso delle ore pomeridiane aumenterà la nuvolosità sui settori orientali, in particolare su Veneto e Friuli Venezia Giulia. I valori massimi per le temperature sono attesi tra i 16°C di Venezia e Trieste e i 26°C di Bolzano.

Nelle zone del Centro Italia, invece, nel corso della mattinata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso sul versante tirrenico. Dopo metà giornata il cielo tenderà a coprirsi parzialmente sulle regioni adriatiche, mentre altrove avremo un ampio soleggiamento.

Sulla Sicilia per la mattinata di oggi ci sarà il cielo sereno, mentre sul resto dei settori la faranno da padrone le nuvole. Dopo metà giornata a Sud il sole tenderà a farsi largo tra le nubi anche sul versante adriatico, dove soffieranno forti venti dai quadranti settentrionali.Le temperature hanno valori massimi attesi tra i 16°C di Potenza e Bari e i 22°C di Palermo.

Le previsioni meteo per il weekend

Secondo Betti, l'anticiclone durante tutta la settimana continua a dominare la scena su gran parte dell'Europa e l'aria più instabile non entrerà nel Mediterraneo prima di domenica. Per il weekend di questa settimana, invece, le condizioni meteo saranno ancora stabili e asciutte.

Il Nord dello stivale, così come il Centro e la Sardegna, andrà in contro a caldo primaverile pieno e anche lo zero termico arriverà tra i 3000 e i 3500 metri per quanto riguarda la quota. In poche parole, anche in montagna le temperature saranno miti.

Venti deboli, come sottolinea Betti, temporaneamente orientati tra giovedì e venerdì al Centro-Sud. Saranno un po' più presenti, ma non forti.

Domenica l'instabilità sarà in aumento con qualche nuvola o pioggia, a partire dalle regioni di Nord-ovest, ma la tendenza resta comunque da confermare.