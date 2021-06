Temperature elevate e sole su tutta la penisola per il prossimo weekend di giugno. L'estate sembra essere ormai definitivamente arrivata, con picchi di oltre 30 gradi su tutto il Paese. Nonostante il trend generale però, vi saranno eccezioni nella giornata di domani venerdì 18 giugno: a Nord infatti si registreranno annuvolamenti tra Alpi orientali e Veneto, con locali rovesci al mattino. Nel pomeriggio temporali sulle Alpi orientali, con sole altrove. Le temperature massime saranno tra i 30 e i 35 gradi. Al Centro invece la fa da padrone il sole: le temperature restano stabili, con massime tra i 28 e i 33 gradi. Qualche rovescio passeggero previsto lungo l'Appennino. Anche a Sud clima Sereno o poco nuvoloso ovunque, con brevi piogge sull'Appennino campano nel pomeriggio. Temperature in lieve aumento, con massime tra i 28 e i 32 gradi.

Previsioni per sabato 19 giugno

Anche nella giornata di sabato 19 giugno, il sole e l'afa saranno protagonisti su tutte le regioni. A Nord vi saranno rovesci isolati sulle Alpi orientali, in rapido esaurimento. Le temperature saranno stazionarie, con massime tra i 30 e i 35 gradi. Qualche annuvolamento si registrerà al Centro, senza però alcuna precipitazione. Bel tempo per l'intera giornata con massime tra i 29 e i 34 gradi. Al Sud ancora sole per l'intera giornata con locali annuvolamenti in Appennino, senza precipitazioni. Le temperature seguiranno il trend generale.

Domenica 20 giugno: afa e qualche nuvola sparsa

Nella giornata di domenica 20 giugno, invece, nonostante le temperature elevate vi saranno nuvole sparse. Il sole splenderà prevalentemente al Nord con locali rovesci o temporali nel pomeriggio sulle Alpi, specie occidentali. Le temperature si alzeranno tra i 32 e i 37 gradi.

Al Centro ancora bel tempo per tutta la giornata, con qualche nube in più ad oscurare il cielo dell'Appennino. Non vi saranno però piogge. Le temperature si alzano ancora con massime tra i 31 e i 36 gradi. A Sud è previsto sole su tutte le regioni, con temperature nel trend nazionale. Le massime saranno attestate tra i 32 e i 27 gradi, mentre nel pomeriggio vi saranno annuvolamenti senza piogge in Appennino.