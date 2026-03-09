Attualità
Previsioni meteo settimana: instabilità diffusa su tutta l’Italia ma temperature sopra la media

Tempo altamente instabile sull’Italia per tutta la settimana dal 9 al 15 marzo. Le previsioni meteo della settimana infatti indicano continui cambi di fronte e alternanza tra sole, nuvole e piogge.
A cura di Antonio Palma
Una spiccata instabilità meteorologica caratterizzerà gran parte del tempo sull’Italia per tutta la settimana dal 9 al 15 marzo. Saranno sette giorni in cui il campo di alta pressione si scontrerà continuamente con correnti umidi occidentali dando vita a fasi perturbate con piogge che si alterneranno continuamente ad ampi soleggiamenti. Una condizione che rende le previsioni meteo della settimana molto incerte a causa dei continui cambi di fronte. In generale però avremo precipitazione ancora al di sotto della media e temperature al di sopra della media del periodo su tutto il paese.

Meteo, inizio settimana con piogge sparse

All’inizio di settimana avremo piogge sparse da nord a sud, in particolare sulle aree interne, con continue e momentanee attenuazioni dei fenomeni più volte nel corso dello stesso giorno. Oggi è allerta meteo gialla su Puglia, Calabria e Sicilia ma la pioggia si farà sentire anche sul nord ovest. Anche domani, martedì 10 marzo, avremo molte nuvole con piogge sparse al Nord-Ovest, nel versante ionico e sui settori interni.

Mercoledì 11 e giovedì 12 marzo maggiori schiarite al Sud e nelle Isole

Continua alternanza tra ampi spazi di sole e improvvisi annuvolamenti un po’ su tutto il Paese caratterizzeranno anche i giorni di metà settimana anche se tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo avremo maggiori schiarite al Sud, anche se non mancheranno rovesci pomeridiani lungo l’Appennino. Una perturbazione invece coinvolgerà il Nord e marginalmente il Centro con rovesci sparsi e neve in quota sulle Alpi. Venerdì nuovo temporaneo miglioramento al Nord mentre potrebbe aumentare l’instabilità al centro, in particolare nelle zone interne.

Meteo, sull'Italia beltempo e clima primaverile ma tornano smog e nebbie: le previsioni della settimana

Previsioni meteo nel week end: il tempo peggiora

Si prevede tempo in peggioramento invece nel weekend di sabato 14 e domenica 15 marzo anche se in una fase comunque di irregolarità. Un fronte freddo infatti farà irruzione nel Mediterraneo occidentale creando  un vortice di bassa pressione responsabile di maggiori e più diffusi rovesci. Potrebbe essere il ritorno di un marcato maltempo destinato poi a proseguire anche nei giorni successivi accompagnato da un abbassamento delle temperature.

Attualità
