Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 9 marzo: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, lunedì 9 marzo, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo arancione e gialla per temporali e rischio idrogeologico in tre regioni. Il bollettino e la mappa delle allerte meteo idro per domani.
A cura di Antonio Palma
La fase di maltempo che sta interessando alcune zone dell’Italia proseguirà anche nelle prossime ore con intensi temporali che interesseranno soprattutto il sud e che hanno fatto scattare una allerta meteo gialla per domani, lunedì 9 marzo in tre regioni. La nuova settimana infatti si aprirà con piogge sparse che caratterizzeranno anche le giornate successive, alternandosi continuamente a schiarite e spazi soleggiati con temperature però che rimarranno invariate e venti deboli.

Allerta meteo gialla domani 9 marzo: le regioni a rischio

L’Italia infatti nei prossimi giorni farà i conti con una instabilità meteorologica accentuata, soprattutto nelle zone interne, causata dallo scontro tra la zona di alta pressione e il flusso umido e instabile proveniente dall’Atlantico che spingerà perturbazioni sulla penisola. Lunedì le zone più interessate saranno quelle del settore ionico con temporali più intensi. Sulla base alle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, la Protezione Civile quindi ha valutato per domani, lunedì 9 marzo, un'allerta meteo gialla per temporali sulla Sicilia centro occidentale, su gran parte della Puglia e tutta la costa ionica della Calabria. Ecco il bollettino e la mappa delle allerte meteo idro per domani:

  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:
    Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
    Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
    Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica
    Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
    Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
    Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica
    Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
Meteo, le previsioni per lunedì 9 marzo

Le previsioni meteo per lunedì 9 marzo indicano al mattino cielo sereno su tutte le regioni al nord ma con tempo in peggioramento dal tardo pomeriggio e precipitazioni sparse, anche a carattere di temporali sul Piemonte occidentale e sulla Liguria di ponente. Al centro cielo parzialmente nuvoloso al mattino ma con nubi che tenderanno a intensificarsi nelle ore pomeridiane su tutte le regioni che porteranno locali piogge sparse. Cielo da molto nuvoloso a coperto sulla Sardegna e su tutto il sud con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale che però andranno momentaneamente ad attenuarsi nel corso della serata.

