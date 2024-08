video suggerito

Previsioni meteo settimana Ferragosto: con caldo intenso e picchi oltre i 40°, ma rischio temporali L'ondata di caldo non si arresta nemmeno nella settimana del 15 agosto, le temperature supereranno anche i 40 gradi in alcune zone dell'Italia. Ma non esclusi i temporali, che nelle zone montuose potrebbero essere accompagnati da vento forte e grandinate. Le previsioni.

A cura di Biagio Chiariello

Il gran caldo che ormai da oltre un mese sta letteralmente asfissiando l'Italia non ci darà tregua neanche per la settimana appena iniziata: quella di Ferragosto.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni confermano infatti la stabile presenza dell'Anticiclone di origine nordafricana che determinerà tempo stabile con cielo in prevalenza sereno da Nord a Sud e soprattutto caldo in intensificazione con temperature anche in lieve aumento: al Sud, sulle isole maggiori ma anche in alcune regioni del centro-Italia il termometro supererà i 40°C, con picchi di 42-43°C in Sardegna e Sicilia.

Rispetto a quanto visto negli ultimi giorni, l'ondata di calore tra oggi e domani, 12 agosto e 13 agosto, si farà sentire anche nelle regioni settentrionali con temperature massime fino a 36° a Bologna, Ferrara e sulla pianura lombarda.

Clima quasi insopportabile in città come Firenze e Roma, dove si prevedono temperature massime sui 38/39° percepiti, mentre i valori a Meridione non si discosteranno da quelli visti nelle ultime settimane. Le minime non scenderanno al di sotto dei 24-25°C in molte regioni, contribuendo alla creazioni un clima praticamente tropicale che renderà complicato il riposo notturno.

Fra il 14 e la giornata di Ferragosto si attendono qualche rannuvolamenti a Nord-Ovest e in Sardegna a causa dell’avvicinamento di una perturbazione dall’Europa occidentale, che potrà innescare brevi temporali anche sulla pianura piemontese e nelle zone interne dell’isola, ma sempre in un contesto di caldo intenso. E nelle zone montuose o collinari potrebbero essere accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate.

Le previsioni a medio termine suggeriscono una possibile attenuazione del caldo solo nell'ultimissima parte di questa settimana, precisamente intorno al 18/19, ad iniziare dal Centro-Nord. Sarà comunque necessario attendere ulteriori aggiornamenti per capire meglio cosa ci aspetta nei giorni a venire. Nella speranza che il fresco torni quanto prima.