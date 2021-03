La giornata di domani 8 marzo non sarà omogenea su tutta Italia: bisogna salutare, per il momento, il sole che splendeva su tutta la penisola, facendo variare di poco il tempo con temperature generalmente miti e primaverili. Al nord infatti il cielo sarà soleggiato, con nubi in aumento e deboli nevicate tra pomeriggio e sera su Alpi occidentali, mentre al centro e al Sud sono previste piogge e rovesci. Si tratta di un inizio settimana all'insegna del sole soltanto per la fascia più alta della penisola, ma il tempo sarà comunque in trasformazione nel resto della giornata. Le temperature, invece, sono più o meno stabili su tutta la penisola: a nord le massime saranno tra gli 11 e i 16 gradi, mentre al Centro si attesteranno tra i 10 e i 15 seppure siano in calo. Al Sud la stabile sarà tra i 13 e i 18 gradi.

Le previsioni di domani per il Nord Italia

Le condizioni, come già detto, saranno di cielo sereno seguite da una intensificazione della copertura in mattinata sull'Emilia Romagna, con piogge sul suo versante meridionale. Nubi in aumento dalla sera anche sul Piemonte e sull'entroterra Ligure.

Il Centro Italia

Maltempo moderato invece sul Centro e sulla Sardegna: in particolare sarà interessata la Sardegna, ma anche le regioni peninsulari con fenomeni diffusi sulla Toscana meridionale, l'Umbria, le Marche, il Lazio e l'Abruzzo centrosettentrionali. Rovesci anche intensi sul versante più meridionale della Toscana e il settore settentrionale laziale. Le precipitazione avranno carattere nevoso oltre i 1000-1200 metri sui rilievi tra Marche, Umnbria e le zone più interne del Lazio.

Il Sud e la Sicilia

Nuvole un po' ovunque, maggiormente compatte sul Molise, Puglia settentrionale, aree appenniniche e Sicilia sudorientale, dove saranno associate a deboli precipitazioni. Dalla serata le piogge divenute localmente veri e propri rovesci si esauriranno con parziali aperture, eccezion fatta per Molise, Puglia garganica e settore sudorientale siciliano. Qui le precipitazioni proseguiranno anche durante la notte.