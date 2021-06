La settimana da lunedì 21 a domenica 27 sarà all'insegna dell'instabilità. La penisola sarà spaccata in due tra caldo torrido e temporali a Nord. Tutto questo almeno fino a metà settimana, intorno a giovedì 24 giugno, quando le temperature dovrebbero tornare a salire anche a Nord. Nella giornata di oggi lunedì 21 giugno a Nord vi sarà variabilità al mattino, con piogge sulla Liguria e temporali tra Alpi e Prealpi. Soleggiato invece nel pomeriggio sulle pianure, con qualche pioggia ancora persistente sulle Alpi. Le massime saranno tra i 31 e i 36 gradi. Al Centro invece sole e caldo per l'intera giornata con locali annuvolamenti diurni in Appennino, senza precipitazioni. Temperature stabili con massime anche qui fino ai 36 gradi. Sole anche a Sud su tutte le regioni con temperature in aumento fino ai 40 gradi.

Le previsioni per martedì 22 giugno

A Nord vi sarà sole sulle pianure per l'intera giornata, con temporali di breve intensità nel pomeriggio sui settori centro-occidentali delle Alpi. Le temperature saranno stabili con massime fino a 36 gradi. Al Centro invece sole per tutta la giornata, con addensamenti in Appennino durante le ore diurne. Anche qui le massime saranno attestate intorno ai 40 gradi. A Sud cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Aumentano ancora le temperature con punte superiori ai 40 gradi.

Il meteo di mercoledì 23 giugno

In prevalenza soleggiato su coste e pianure al Nord con una situazione di instabilità e acquazzoni su Alpi e Prealpi nel pomeriggio. Calano le temperature con massime tra i 28 e i 33 gradi. Al centro ci sarà sole al mattino su tutte le regioni, salvo addensamenti sulla Toscana. Qualche nube in più al pomeriggio in Appennino. Temperature in lieve calo, con massime tra i 30 e i 35 gradi. Il Sud avrà ancora un'altra giornata di sole e caldo provocato dall'anticiclone africano. Anche qui picchi da record fino a 40 gradi.

Da giovedì 24 giugno: l'Italia divisa in due

Al Nord Nubi sparse con ampie schiarite, ma l'instabilità si sposterà su un trend di cieli nuvolosi e precipitazioni. A Nord est ancora sereno: qualche nube solo sulle Dolomiti. Al Centro invece cielo nuvoloso con temperature fino ai 30 gradi. Anche a Sud si conferma la tendenza del cielo coperto con temperature intorno ai 30 gradi. Per venerdì 25 giugno, invece tornano le piogge a Nord sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali. Nubi sparse a Nord est con ampie schiarite. Piogge di forte intensità sulle Dolomiti. Nuvole anche al Centro, con ampie schiarite nel pomeriggio. A Sud sereno sulle coste con nubi sparse e ampie schiarite altrove.

Nel weekend: cielo coperto e pioggia moderata

A Nord-ovest cielo coperto con pioggia moderata nella giornata di sabato 26 giugno. Piogge di maggiore intensità sulle Alpi Occidentali. A nord-est nubi sparse con schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure emiliane. Piogge deboli sulle pianure venete e sulle dolomiti. Al centro ancora nubi sparse sulle pianure toscane e sulla dorsale. Sereno altrove. Il Sud invece si sveglierà sotto il cielo coperto ma con temperature ancora elevate.