Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico domani 22 giugno: le regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato, per la giornata di domani, domenica 22 giugno 2025, un bollettino di allerta meteo. Ecco le regioni a rischio.

A cura di Davide Falcioni

Il solstizio d’estate segna da oggi l’avvio ufficiale della stagione astronomica, ma l’esordio non sarà all’insegna del sole per tutta l’Italia. Una perturbazione in quota si avvicina alle Alpi, portando con sé instabilità atmosferica e un alto rischio di fenomeni intensi, soprattutto tra Nord-Ovest ed Emilia. Previsti temporali anche violenti, accompagnati da grandinate, alimentati dall’energia accumulata nei bassi strati dell’atmosfera in questi giorni di caldo anomalo.

Domani, domenica 22 giugno, il vortice si sposterà verso sud-est, coinvolgendo in modo più diretto le regioni centrali, in particolare le zone interne e tirreniche. Il Nord, colpito in precedenza dai temporali, tornerà invece a godere di cieli sereni. Le temperature subiranno un temporaneo calo, più marcato al Centro-Nord, dove negli ultimi giorni si sono registrati valori ben al di sopra delle medie stagionali.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In questo quadro la Protezione Civile ha diramato, per la giornata di domani, domenica 22 giugno 2025, un bollettino di allerta meteo.

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Nera – Corno

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Meteo, le previsioni per domani 22 giugno

Nella giornata di domani previsto tempo instabile con possibili rovesci o temporali su Toscana, Umbria e Lazio, per lo più nelle aree interne, in attenuazione verso sera. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato con al massimo qualche breve temporale di calore sui monti nelle ore più calde, più probabile su Alpi occidentali, Appennino meridionale e rilievi delle Isole.

Temperature massime in calo sul versante tirrenico del Centro e in Sardegna, in lieve ripresa al Nord; valori in generale nella media o leggermente sopra.