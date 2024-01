Previsioni meteo di giovedì 11 gennaio: piogge da moderate a forti al Centro-Sud, neve sull’Appennino Dopo il tempo mite delle festività natalizie, sull’Italia torna l’inverno. Nella giornata di giovedì 11 gennaio al Centro-Sud e sulle isole sono attese precipitazioni isolate, da moderate a forti, e qualche nevicata sull’Appennino. Al Nord cielo parzialmente nuvoloso ma senza pioggia. Le previsioni del meteo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Temperature in calo, pioggia e neve. Dopo il periodo delle feste, durante il quale il tempo è stato tendenzialmente mite, sull'Italia torna l'inverno. La terza perturbazione del mese porterà una fase di maltempo, soprattutto nelle Regioni del Centro-Sud e sulle isole, nella giornata di giovedì 11 gennaio, mentre l’aria fredda in arrivo sul nostro Paese manterrà le temperature quasi dappertutto vicine ai valori medi stagionali.

Il cielo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso al Nord e in Toscana mentre, sul resto del Paese, nel corso della giornata ci saranno piogge isolate, da moderate a forti, sulle coste delle Marche, Basso Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori, Sull'Appennino Calabro-Lucano potrebbe arrivare anche qualche nevicata oltre i 1000-1300 metri. Le temperature minime caleranno al Nord con valori sotto lo zero anche in pianura, le massime saranno invece in leggero rialzo al Nord, quasi invariate altrove.

Le previsioni al Nord: cielo coperto ma senza piogge, temperature in calo

Sulle Regioni di Nord-ovest e sull'Emilia occidentale oggi, giovedì 11 gennaio, avremo cielo perlopiù coperto, ma senza particolari precipitazioni.

Il tempo sarà invece più soleggiato su Trivento ed Emilia centro-orientale e Romagna. Temperature minime in diminuzione sul Triveneto e stazionarie altrove. Massime attese fra i 4 e i 9 gradi su tutte le città.

Al centro: probabili piogge su Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise, neve sugli Appennini

A causa di un vortice che si sposterà dalla Sardegna verso le regioni del Sud, nella giornata di oggi, giovedì 11 gennaio il cielo sarà coperto con probabili piogge sull’isola e su Lazio, Abruzzo e Molise. La neve cadrà sugli Appennini sopra gli 800 metri circa e ai 1500 metri in Sardegna. Le temperature sono in locale lieve aumento con massime comprese fra i 5°C di Campobasso e L'Aquila e gli 11°C di Roma.

Al sud: tempo instabile con precipitazioni moderati o forti su Sicilia e Calabria

Oggi, giovedì 11 gennaio, al Sud il tempo sarà instabile con precipitazioni diffuse, moderate o forti su Sicilia e Calabria. Anche sull'Appennino meridionale arriverà la neve a partire dai 1200 metri circa. Le temperature non avranno sostanziali variazioni: le massime saranno comprese fra i 4°C di Potenza e i 15°C di Palermo.