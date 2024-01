Quando e dove nevicherà in Italia, anche a bassa quota: le previsioni meteo di Sottocorona È arrivata sul nostro Paese una nuova fase fredda con calo delle temperature in tutta Italia e possibili nevicate. In alcune zone la neve scenderà anche a quote collinari, come ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo Paolo Sottocorona. Ecco le previsioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intervista a Paolo Sottocorona Meteorologo, divulgatore scientifico ed ex ufficiale dell'Aeronautica.

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Già prima dell'inizio del nuovo anno era stato previsto l'arrivo di una fase fredda sull'Italia tra la seconda e terza settimana di gennaio. Ed effettivamente in questi giorni ci sarà un calo delle temperature e possibili nevicate, anche se si tratterà di un abbassamento piuttosto moderata.

"Non si tratta un freddo particolarmente intenso, "polare" o "siberiano", ma di una fase normale, visto che siamo quasi nel periodo statisticamente più freddo dell'anno che va da metà gennaio a metà febbraio", spiega a Fanpage.it il meteorologo Paolo Sottocorona.

"L'anomalia semmai era il troppo caldo dei giorni scorsi, ora si rientrerà in una situazione nella media o poco sotto. – prosegue l'esperto – Questa frase fredda sarà inoltre abbastanza breve, visto che già giovedì (11 gennaio, ndr) le temperature dovrebbero risalire di nuovo".

Quando e dove nevicherà in Italia nei prossimi giorni

Come osserva Sottocorona, l'aria fredda sull'Italia entrerà da Est e non da Nord: "Si è detto che il freddo eccezionale che c'è stato nei Paesi scandinavi nei giorni scorsi sarebbe arrivato da noi, ma non è assolutamente così. Le zone più interessate dal maltempo, dal freddo e da eventuali nevicate saranno il versante adriatico e le zone di Nord-Ovest, dove c'è una specie di "vicolo cieco" formato dalle Alpi a Nord e dall'Appennino a Sud. Qui tipicamente infatti nevica più che da altre parti".

Dove ci sarà la neve a bassa quota

"Sul versante adriatico, dove si trova l'Appennino centrale, le temperature non scenderanno molto. – spiega ancora l'esperto Quindi, ci potrebbero essere nevicate poco sotto i 1000 metri, tra gli 800 e i 500, non più in basso. Per la parte di Nord-Ovest invece, dove le temperature saranno più fredde, potrebbe nevicare fino a quote collinari, così come sull'Appennino tosco-emiliano".

Sottocorona spiega anche che le temperature scenderanno un po' ovunque. "Al Nord, in pianura, i valori potrebbero andare sotto lo zero di qualche grado (-2/-3 °C) a Milano, Torino, forse anche a Bologna. Se guardiamo, invece, al Centro e al Sud, a Roma le temperature potrebbe arrivare intorno ai 2 gradi, a Palermo ai 5/6″.

Da giovedì 11 gennaio risalgono le temperature

"Le carte poi segnalano già un nuovo aumento delle temperature nei giorni successivi, anche se il tempo non sarà bellissimo", dice ancora l'esperto. "Quello dei giorni precedenti sarà un normale evento invernale, e nemmeno particolarmente freddo, come sembrava 10 giorni fa. Ci aspettavamo una settimana molto fredda ovunque, ma in realtà la cosa è diventata molto più blanda e rientrerà nella normalità invernale, dopodiché dovremmo tornare in una fase più calda".