Freddo record nel Nord Europa, tra temperature ai minimi storici e bufere di neve Temperature ai minimi storici e bufere di neve stanno colpendo il Nord Europa: in Svezia sono stati registrati – 43 gradi, a Oslo sono stati toccati i – 31 e nelle regioni artiche diverse abitazioni sono rimaste senza corrente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Freddo record in Nord Europa, dove in questi giorni le temperature sono scese anche sotto i – 40 gradi. Alcune zone sono rimaste senza corrente a causa delle tempeste di neve. Secondo i dati forniti dagli istituti metereologici locali norvegesi la temperatura nella notte ha toccato i -31,1 a Bjornholt, poco più a nord di Oslo: è la prima volta che si registra una temperatura così bassa nella capitale. In Svezia, invece, si è toccato il minimo storico di 43,6 gradi, la temperatura più bassa in circa 25 anni. Anche in Finlandia le temperature sono crollate ai 40 gradi sotto lo zero: nella località di Enontekio, in Lapponia, si è arrivati a -42,5 gradi.

Le scuole in molte cittadine della Scandinavia sono state chiuse e si sono registrati diversi incidenti sulle strade ghiacciate. Nelle zone più settentrionali della Svezia circa 4 mila case sono rimaste senza corrente elettrica e in Danimarca la polizia ha pubblicato un'allerta in cui si chiedeva a tutti di evitare i viaggi in macchina non necessari, per evitare incidenti a causa del ghiaccio o di rimanere incastrati con la propria auto per le pesanti nevicate.

Il freddo glaciale che ha travolto i Paesi più settentrionali dell'Europa è parte di un'ondata di maltempo che sta causando disagi anche nel cuore del Vecchio Continente: le pesanti piogge hanno infatti provocato inondazioni in Francia, Germania e nei Paesi Bassi. Le autorità francesi hanno fatto sapere che almeno una persona ha perso la vita a causa del maltempo.

Leggi anche Previsioni meteo per la settimana dell'Epifania, in arrivo gelo e nuvole su tutta Italia con rischio nevicate

Le temperature sono crollate anche nei Paesi dell'Europa orientale, toccati dal vento artico in arrivo dalla Siberia. A Mosca, in Russia, il termometro da giorni segna meno di 30 gradi sotto lo zero: nella capitale, così come a San Pietroburgo, sono state pubblicate diverse allerte a causa del maltempo.