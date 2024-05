video suggerito

Ucraina, russi avanzano a Kharkiv, Kiev ammette: “Abbandonate posizioni, Mosca ha occupato villaggi” Una nuova imponente offensiva russa nella regione di Kharkiv è scattata nel primo pomeriggio di sabato. “Le perdite russe sono massicce, ma continuano a fare pressione e in alcuni punti hanno avuto successo”, ammettono gli ucraini. Il ministero della Difesa russo ha affermato che le sue forze hanno preso diversi villaggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il massiccio attacco russo nella regione di Kharkiv non si ferma e l'esercito di Mosca continua lentamente ad avanzare in Ucraina a costo di pesanti perdite. La nuova imponente offensiva russa è scattata nel primo pomeriggio di sabato, intorno alle 14 ora locale, con bombardamenti a tappeto su tutto il fronte che hanno fatto crollare le prime linee ucraine in alcuni punti. Lo stesso esercito di Kiev ha ammesso che in alcuni punti è ormai difficile resistere di fronte alle superiori forze del nemico e afferma di essere stato costretto ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione di Kharkiv

L'esercito russo ha martellato per ore tutto il fronte con artiglieria pesante prima dell'assalto con elementi di fanteria meccanizzata supportati da carri armati. Diverse fonti confermano l'occupazione da parte dei russi di diversi villaggi ucraini nella zona. L'unità Gostri Kartuzi delle forze speciali Omega della Guardia nazionale ucraina infatti ha dichiarato di essere stata costretta ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione di Kharkiv per il pesante assalto russo e che aree popolate sono passate sotto il controllo nemico.

"Alle 14 di sabato sono iniziate battaglie per Glubokoye, di importanza strategica. Le perdite russe sono massicce, ma continuano a fare pressione e in alcuni punti hanno avuto successo", si legge nel messaggio dell'unità sui social. Il ministero della Difesa russo ha affermato che le sue forze hanno preso i villaggi di Pletenivka, Ohirtseve, Borysivka, Pylna e Strilecha.

Lo stesso Zelensky nelle scorse ore ha ammesso che la situazione al fronte è sempre più difficile. "Ora siamo concentrati soprattutto sulla linea del fronte dove è maggiore il rischio di un'offensiva russa. Le nostre operazioni difensive continuano nella regione di Kharkiv. Si tratta di villaggi di confine. Le nostre truppe stanno contrattaccando da due giorni, difendendo il territorio ucraino" ha detto il presidente ucraino, aggiungendo: "La situazione nella regione di Donetsk rimane particolarmente tesa. Ci sono più di 30 combattimenti al giorno. È estremamente difficile".

Intanto l'esercito ucraino afferma di aver abbattuto un caccia russo SU-25nella zona di Avdiivka mentre un attacco di droni dall'Ucraina ha incendiato una raffineria di petrolio nella regione di Volgograd, nel sud della Russia. I russi affermano invece di aver distrutto alcune roccaforti ucraine sulle isole nel delta del Dnepr. A darne notizia è il ministero della Difesa russo. "Distrutte le roccaforti e l'hardware dell'AFU. Sventato il tentativo di rotazione della fanteria nemica. Più di 10 soldati ucraini e due camioncini eliminati"" si legge nel messaggio. Il ministero della Difesa russo dichiara che i suoi sistemi di difesa aerea hanno anche distrutto sei droni e due missili balistici ucraini lanciati nella notte con obiettivi sul territorio russo.