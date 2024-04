video suggerito

Previsioni meteo, nel weekend torna l'inverno: freddo e neve in tutta Italia, temporali al Sud Secondo le previsioni meteo, oggi sabato 20 aprile sono previsti freddo e neve sul gran parte dell'Italia e temporali al Sud. Non migliorerà la situazione nel corso del weekend e della prossima settimana, incluso il ponte del 25 aprile.

A cura di Redazione Meteo

Dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi, torna l'inverno sull'Italia. Quello che comincerà oggi, sabato 20 aprile, sarà infatti un weekend all'insegna del freddo e della neve su tutta la Penisola, complice l'afflusso di aria polare dalla Scandinavia. È quanto emerge dalle ultime previsioni meteo secondo cui l'abbassamento generalizzato delle temperature durerà almeno fino al ponte del 25 aprile.

Meteo, le previsioni di sabato 20 aprile con neve e piogge

L'inizio del weekend vedrà l'arrivo di un secondo impulso freddo, con temperature giù fino a 12 gradi, dal Nord Europa che riaccenderà i temporali soprattutto sulle regioni centrali. Previste altre nevicate sugli Appennini e piogge anche sul sud peninsulare e l'Emilia Romagna.

Nel pomeriggio la situazione meteo peggiorerà anche su Campania e Puglia oltre che sulle regioni centrali. Non è un caso che la Protezione civile abbia diramato avviso di allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idraulico su cinque regioni: Lombardia, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia.

Forte vento e freddo anomalo per domenica 21 aprile

Domenica mattina, 21 aprile, mentre il tempo sarà soleggiato al Nord, il maltempo colpirà ancora Marche, Abruzzo e Molise con fenomeni anche intensi. Il freddo favorirà altre nevicate diffuse sull'Appennino centrale fino a circa 1200 metri e abbondanti nevicate sulle Alpi piemontesi.

Andrà meglio sulle Isole maggiori. Il tempo rimarrà instabile per tutta la prossima settimana, una cattiva notizia per tutti coloro che avevano pianificato gite fuori porta per il ponte del 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione.