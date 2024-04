video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani sabato 20 aprile 2024: le regioni a rischio Giornata di maltempo diffuso anche quella di domani, sabato 20 aprile 2024, con la Protezione civile che ha valutato una allerta meteo gialla su cinque regioni del nord, centro e sud Italia per rischio temporali e rischio idrogeologico.

A cura di Biagio Chiariello

Sono giorni di maltempo per l'Italia. Il caldo anomalo della settimana scorsa sembra un ricordo considerando il forte abbassamento delle temperature a cui abbiamo assistito.

E l'instabilità permarrà ancora questo fine settimana sul Belpaese, a causa del passaggio di varie perturbazioni accompagnate da piogge, temporali e nevicate, e soprattutto da un’intensa ventilazione e da aria fredda. Assisteremo ad un importante calo termico con valori anche inferiori alla norma, più accentuati nella notte e durante i momenti di precipitazione.

Un quadro che ha portato il Dipartimento della Protezione Civile a diramare per domani, 20 aprile, un'allerta meteo di colore giallo per rischio temporali e rischio idraulico su cinque regioni: Lombardia, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In base ai fenomeni meteorologici previsti e a quelli già in atto in queste ore, la Protezione civile dunque ha valutato per la giornata di domani, sabato 20 aprile, una allerta meteo gialla su cinque regioni.

Nel dettaglio, l'avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede per domani una allerta gialla per rischio temporali su Abruzzo, Lombardia, Lazio, Puglia e Molise mentre è stata valutata una allerta di ordinaria criticità per rischio idrogeologico sulla Puglia e sull'Abruzzo.

Questa la situazione nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Meteo, le previsioni per domani sabato 20 aprile

Nuvolosità sin dal mattino su Alpi orientali e regioni centrali, con piogge e temporali. Nel pomeriggio instabilità diffusa su Veneto, Emilia Romagna, regioni centrali e Sud Italia, con rovesci e nubifragi e con rischio di grandine; nevicate su Prealpi venete e Appennino tra 1300 e 1500 metri. Resistono le schiarite al Nord-ovest, in Calabria e Isole. In serata ancora instabile sul medio Adriatico e al Sud. Temperature in aumento al Sud e in Sicilia.

Venti settentrionali di nuovo in intensificazione: Foehn sulle Alpi e al Nord-Ovest; Tramontana in Liguria, Bora sull’alto Adriatico e Maestrale sulle Isole Maggiori.