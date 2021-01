L'ultimo giorno della settimana sarà meno freddo di quelli che lo hanno preceduto, nonostante le temperature minime al di sotto dello zero nella Pianura Padana e le piogge sparse un po' su tutta la penisola. Solo Sardegna e Piemonte non dovranno aprire l'ombrello in mattinata, ma anche in quelle regioni il cielo resterà comunque nuvoloso.

Maltempo da domenica

Le piogge, seppur deboli, interesseranno il Centro-Sud nel pomeriggio in maniera lieve o moderata. Il maltempo diventerà più "serio" nelle prossime ore. La serata di domani 31 gennaio 2021 però sarà piovosa sul Centro Italia mentre sarà nuvolosa a Nord e Sud. Nella notte le piogge si sposteranno sul Piemonte, unico insieme alla Sardegna ad essersi svegliato senz'acqua.

Dopo quella che sembrava esser stata una breve tregua, il weekend porta con sé aria di maltempo per la prossima settimana che dovrebbe registrare un nuovo peggioramento causato dal probabile arrivo di un ennesimo banco di nuvole. Questo dovrebbe portarci la prima perturbazione del mese di febbraio. Nella giornata di domenica saranno interessate dalla neve a oltre 800-1200 metri le Alpi Orientali e l'Appennino Settentrionale. Al di sopra di 1300-1500 metri sull'Appennino Centrale. Le temperature massime saranno ovunque in diminuzione.

Interessato dal maltempo del 31 gennaio 2021 anche il Sud, con tempo instabile dal mattino su tutte le sue regioni. Le piogge in Campania saranno più intense, interessando in maniera concreta la giornata dei residenti. Le stesse condizioni continueranno nel pomeriggio, con precipitazioni e temporali. Maltempo previsto anche per la serata su tutta l'area. La neve sarà oltre 1.300 metri e le temperature, già in forte calo in tutta Italia, saranno al sud con massime comprese tra gli 11 e i 16 gradi. Venti moderati da Nord Ovest e mari mossi o molto mossi.