Previsioni meteo della settimana: arriva il ciclone balcanico, piogge e calo delle temperature a Sud L’arrivo di un vortice ciclonico dalla Grecia porta nelle regioni adriatiche e meridionali tempo fortemente instabile, con temporali e calo delle temperature. Ma entro il prossimo weekend tornerà l’estate.

A cura di Redazione Meteo

Le ultime settimane, dal punto di vista meteorologico, sono state decisamente tutt'altro che monotone: prima il ciclone Poppea a spezzare l'intensa ondata di caldo, con forte maltempo e fenomeni anche estremi, oltre a un drastico calo delle temperature, poi l'arrivo del nuovo anticiclone africano Bacco. Quello che sembrava un vero e proprio ritorno all'estate per la quasi totalità delle regioni della penisola, però, potrebbe avere le ore contate: secondo i meteorologi de IlMeteo.it, il caldo africano sembra destinato a subire una battuta d'arresto, perlomeno per qualche giorno. Tra martedì 5 e mercoledì 6 settembre, infatti, un vortice mediterraneo si sposterà dalla Grecia in direzione del Mar Ionio, portando con sé accumuli di pioggia e fenomeni temporaleschi a tratti forti in alcune regioni. Molto probabilmente il grande caldo tornerà in pista entro il prossimo fine settimana, con l'esaurirsi dell'azione del vortice ciclonico.

In arrivo il vortice mediterraneo

Dopo un weekend prevalentemente soleggiato e con una netta risalita delle temperature grazie all'arrivo dell'anticiclone africano Bacco, che ha rimpiazzato il ciclone Poppea responsabile del maltempo dei giorni scorsi, la penisola si prepara all'arrivo di un piccolo vortice ciclonico. Questo, definito in gergo tecnico "goccia fredda", giunge fino al Mar Ionio dalle isole della Grecia, portando con sé un'intensificazione dei venti del Grecale (venti freschi dai quadranti orientali): tra le conseguenze principali, diminuzione delle temperature dopo la risalita nel weekend appena passato, e qualche fenomeno temporalesco. Secondo gli esperti de IlMeteo.it, ad essere maggiormente colpite saranno le regioni del Sud e quelle adriatiche (con qualche eccezione per il Nordovest, durante la giornata di martedì 5 settembre); al contrario, non sono previsti grandi stravolgimenti per le regioni centrali tirreniche e la Sardegna.

Le previsioni meteo della settimana: tempo instabile al Sud e sull'Adriatico

L'arrivo al Sud della "goccia fredda" dalla Grecia intorno all'inizio della settimana porta con sé qualche giorno di tempo fortemente instabile: martedì 5 e mercoledì 6 settembre si intensificano i venti del Grecale, con possibili esplosioni temporalesche anche violente, accompagnate pure da qualche grandinata. In particolare, le zone più a rischio, sulla base della previsione di accumuli di pioggia, sono la parte più a Sud della Calabria e la Sicilia orientale. In alcune aree possono arrivare ad accumularsi fino a 15mm (15 litri di pioggia per metro quadrato). Tempo più stabile sul resto della Penisola, anche se i sopraggiunti venti orientali tengono la colonnina di mercurio lontana dai picchi degli scorsi giorni.

La "goccia fredda" non sembra però destinata a durare a lungo: tra giovedì 7 e venerdì 8 settembre, il vortice comincia già a perdere forza, anche se non si escludono episodi isolati di maltempo, sempre nelle regioni meridionali. L'alta pressione, infine, tornerà a fare da padrona anche al Sud durante il prossimo fine settimana.