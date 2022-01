Previsioni meteo 7 gennaio: torna il freddo, pioggia a sud e temperature in diminuzione Che tempo farà oggi 7 gennaio? Dopo l’Epifania arriva il freddo in tutta Italia. Temperature in diminuzione su tutta la Penisola. Neve sulle zone appenniniche.

A cura di Redazione Meteo

L’Epifania si porta via le Feste e lascia l'Italia la freddo. Le previsioni meteo di oggi venerdì 7 gennaio fanno infatti intendere come la perturbazione (numero 1 del mese) che ha raggiunto l’Italia farà sentire i suoi effetti anche in questa prima parte di weekend: nuvole e piogge sparse insisteranno soprattutto a Sud, con neve sulle zone appenniniche. Sono previste temperature in diminuzione su tutta la Penisola, con massime in sensibile calo sul territorio nazionale e minime in discesa di 3-4 gradi al nord, più lieve al centro-sud.

Maltempo, allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico

Il Dipartimento di Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte dall'avviso, ha emesso un'allerta gialla di tipo moderato per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico per la giornata di oggi 7 gennaio. Le allerte meteo colpiranno in particolare la Calabria sui versanti Jonico Meridiconale, Jonico Centro-settentrionale e Centro-meridionale; Basilicata, Sicilia e la Puglia.

Nord, nebbia in pianura

Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare a Nord Italia torna la nebbia in pianura e nelle zone alpine e prealpine. Sulla Romagna nubi compatte con associate precipitazioni e possibili nevicate sopra i 400 metri, ma con miglioramenti nel tardo pomeriggio. Nelle altre regioni invece cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro, nuvoloso con precipitazioni sparse

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, su entroterra toscano, Lazio settentrionale, Umbria, Marche e, dalla sera, Abruzzo.

Sud e Isole, nuvolosità variabile e deboli piogge

Nuvoloso anche al Sud e nelle Isole, in particolare su regioni ioniche e sulla Campania con deboli piogge e in Sardegna con precipitazioni sparse e nuvolosità variabile, così come sulla Sicilia, dove si attende qualche rovescio sul versante orientale. Velato sulle restanti regioni peninsulari, ma con copertura più densa verso la sera.