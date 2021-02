Nubi e pioggia in quasi tutto il Nord Italia secondo le previsioni meteo per la giornata di venerdì 5 febbraio che indicano un cielo perlopiù nuvolo su quasi tutto il territorio. I maggiori addensamenti nuvolosi saranno presenti sulle regioni del Nord, dove porteranno pioggia a tratti intensa un po' ovunque. Continua l'aumento delle temperature in particolare quelle massime che potranno raggiungere anche i 14 gradi in alcune città. Al Centro e al Sud il cielo sarà invece nuvoloso o sereno, particolarmente soleggiate le regioni tirreniche mentre quelle adriatiche vedranno l'alternarsi di nubi e velature per quasi tutta la giornata.

Previsioni meteo domani 5 febbraio

Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, nello specifico venerdì 5 febbraio il tempo sarà variabile un po' ovunque in un alternarsi di nubi e pioggia al Nord e di sole al Sud e sulle Isole. Al mattino il cielo sarà coperto quasi ovunque ed è sulla Lombardia che cadrà la maggioranza delle piogge, al pomeriggio invece ci sarà un miglioramento un po' ovunque: previste nebbie in Lombardia occidentale e Friuli, e piogge in Valle d’Aosta. Piogge anche in Piemonte. Le temperature al Nord si attesteranno intorno a -3 gradi al mattino e intorno ai 3 gradi al pomeriggio.

Previsioni meteo 6 febbraio, temperature primaverili al Sud

Per quanto riguarda la giornata di sabato 6 febbraio invece il cielo sarà caratterizzato da nubi un po' ovunque, con maggiore intensità in alcune aree del Nord Italia. Piogge isolate a partire dal pomeriggio in tutto il settore del Nord-Ovest. Nelle Alpi occidentali quota neve decisamente elevata. Per quanto riguarda invece il Centro-Sud il tempo sarà soleggiato con temperature piuttosto miti considerato il periodo: il termometro potrà infatti superare i 20 gradi, anche e soprattutto sulle Isole maggiori dove si potranno sfiorare anche i 25 gradi.