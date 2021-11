Previsioni meteo 4 novembre, tempo più asciutto sull’Italia ma non per tutti Che tempo farà oggi giovedì 4 novembre? Secondo le previsioni meteo, tempo generalmente più asciutto per l’Italia dopo l’intensa ondata di maltempo che ha investito la Penisola ma sarà una tregua molto breve e soprattutto non per tutti. Maltempo al sud e allerte meteo previste dalla Protezione Civile per 10 regioni italiane a rischio.

A cura di Antonio Palma

Le previsioni meteo di oggi 4 novembre indicano tempo generalmente più asciutto per l'Italia dopo l'intensa ondata di maltempo che ha investito la Penisola ma sarà una tregua molto breve e soprattutto non per tutti. La vasta perturbazione di origine atlantica che ha investito il Paese, infatti, farà sentire ancora i suoi effetti anche oggi su alcune regioni, in particolare in mattinata, prima di lasciare lentamente la Penisola dando spazio però a un’altra perturbazione che è in avvicinamento dal Mediterraneo Occidentale e domani farà la sua comparsa anche sull'Italia. Nel dettaglio, oggi avremo dunque tempo in miglioramento nel corso del giorno, in particolare al cento nord ma non mancheranno ancora nuvole e temporali sia sul nord est e sulla Liguria sia sulle regioni tirreniche centro meridionali e quelle centrali interne.

Maltempo oggi, allerte meteo Protezione Civile

Oggi avremo dunque una giornata interlocutoria dal punto di vista meteorologico dove a fronte di ampie schiarite su alcune regioni, avremo ancora piogge e temporali su altri settori cove sarà alto il rischio idrogeologico . Il Dipartimento della Protezione Civile ha infatti diramato per il 4 novembre un'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su alcuni settori della Campania mentre. allerta gialla per rischio idrogeologico per i restanti settori di Campania ma anche per diverse aree di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Umbria, Veneto e Provincia Autonoma di Bolzano. Allerta gialla per rischio idraulico, invece, per gli stessi settori di Campania, Friuli Venezia Giulia e Molise. Infine è stata valutata una allerta gialla per rischio temporali su alcuni settori di Abruzzo, Liguria, Molise e Umbria.

Al nord tempo torna il sole

Le previsioni meteo dell'Aeronautica militare indicano per oggi giovedì 4 novembre maltempo diffuso al mattino su Liguria e sulle regioni alpine centro orientali con rovesci e temporali sparsi in attenuazione però nel corso del giorno. A nord però il tempo sarà però generalmente in miglioramento con cielo sereno e poco nuvoloso sui restanti settori. Come conseguenza le temperature minime saranno in diminuzione sul nord ovest ma in aumento sul Triveneto mentre le massime caleranno sulle aree alpine e la Liguria.

Al Centro piogge sulle regioni tirreniche

Il tempo sarà ancora nuvoloso al mattino anche al Centro e sulla Sardegna con rovesci e temporali sparsi che interesseranno principalmente le regioni tirreniche ma in attenuazione dal pomeriggio . Durante la giornata il Cielo sarà velato sulle restanti regioni con nubi in aumento e temporali sparsi in serata tra Lazio e Abruzzo . Temperature minime in calo sulla Sardegna e massime n diminuzione sulle regioni centrali tirreniche.

Al Sud maltempo e pioggia

Al Sud estesa nuvolosità ovunque ma piogge diffuse e intense in particolare sulla Campania e sul Molise con rovesci e temporali in estensione dal pomeriggio anche alla Puglia garganica. Qui avremo temperature in calo su Campania, Molise e regioni ioniche ma sopracuto forti venti con raffiche di burrasca forte ma in attenuazione dal pomeriggio.